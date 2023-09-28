У Києві пролунав вибух: що відомо
28 вересня 2023 23:02
Вибух у місті. Ілюстративне фото: google.com
Сьогодні, 28 вересня, у столиці пролунав вибух. Повітряну тривогу в цей час не було оголошено.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Що сталося
За інформацією телеграм-каналу "Реальный Киев", цей вибух не становить ніякої загрози.
"Друзі, вибух, що ви чули, загрози не становить, відпочивайте", — зазначили у повідомленні.
Наразі очікується офіційна інформація.
Нагадаємо, у вівторок, 26 вересня, у Лубенському районі на Полтавщині пролунав потужний вибух. Причиною вибуху стала розгерметизація на магістральному газопроводі.