У Києві пролунав вибух: що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні, 28 вересня, у столиці пролунав вибух. Повітряну тривогу в цей час не було оголошено.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що сталося

За інформацією телеграм-каналу "Реальный Киев", цей вибух не становить ніякої загрози.

"Друзі, вибух, що ви чули, загрози не становить, відпочивайте", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису

Наразі очікується офіційна інформація.

Скриншот допису

Нагадаємо, у вівторок, 26 вересня, у Лубенському районі на Полтавщині пролунав потужний вибух. Причиною вибуху стала розгерметизація на магістральному газопроводі.