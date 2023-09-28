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У Києві пролунав вибух: що відомо

28 вересня 2023 23:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві пролунав вибух: що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 28 вересня, у столиці пролунав вибух. Повітряну тривогу в цей час не було оголошено.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Що сталося

За інформацією телеграм-каналу "Реальный Киев", цей вибух не становить ніякої загрози. 

"Друзі, вибух, що ви чули, загрози не становить, відпочивайте", — зазначили у повідомленні.

вибухи у Києві
Скриншот допису

Наразі очікується офіційна інформація. 

вибухи в Києві
Скриншот допису

Нагадаємо, у вівторок, 26 вересня, у Лубенському районі на Полтавщині пролунав потужний вибух. Причиною вибуху стала розгерметизація на магістральному газопроводі.

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