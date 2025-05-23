Похороны Максима Нелипы в Киеве 23 мая — фоторепортаж

Похороны Максима Нелипы. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 23 мая состоялось прощание с телеведущим, актером и воином Максимом Нелипой, который погиб 12 мая на фронте, защищая Украину от российской агрессии. Церемония прощания состоялась возле Дворца культуры КПИ.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на церемонии прощания с Максимом Нелипой.

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Похороны Максима Нелипы в Киеве 23 мая

Люди собрались на похороны. Фото: Новини.LIVE

Люди возле Дворца культуры КПИ. Фото: Новини.LIVE

Похороны Максима Нелипы. Фото: Новини.LIVE

На церемонии захоронения заметили Руслана Стефанчука, председателя Верховной Рады Украины.

Руслан Стефанчук на церемонии прощания с Максимом Нелипой. Фото: Новини.LIVE

Максим Нелипа стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения

С началом полномасштабного вторжения Максим присоединился к Вооруженным силам Украины, служил в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов. Несмотря на профессиональное прошлое в медиа, он без колебаний выбрал путь воина.

Военнослужащие возле автомобиля. Фото: Новини.LIVE

Максим Нелипа известен зрителям как ведущий ряда популярных телепроектов, в частности "Проиграй миллион", "Погода", "Кто там?", "Народная звезда", "Черноморские игры". Участвовал в "КВН", был капитаном команды "Ковбои политеха", а также появлялся на паркете во втором и третьем сезонах "Танцев со звездами".

Военнослужащие держат портрет Максима Нелипы. Фото: Новини.LIVE

В 2001 году Максим завершил обучение в НТУУ "КПИ", получив специальность инженера по неразрушающему контролю. С 2020 года работал инженером-программистом в ГСП "Экоцентр", что относится к системе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Люди ожидают церемонию прощания. Фото: Новини.LIVE

Его коллеги вспоминают о нем как о скромном и добросовестном работнике, который никогда не демонстрировал "звездности", несмотря на популярность. Все отмечают его открытость, готовность помочь, стремление к совершенствованию работы предприятия и ответственность.

Максим Нелипа еженедельно вместе с коллективом отправлялся в Чернобыль в служебном автобусе и возвращался оттуда в Киев, как обычный работник. Его инженерный подход и инициативность высоко ценили в "Экоцентре", где он работал до начала службы в ВСУ.

Максим оставил после себя память как талантливый артист, преданный гражданин и настоящий патриот, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Напомним, в начале мая стало известно о гибели на фронте известного военного с позывным "Француз".

Также в конце апреля поступила печальная весть о гибели известного спортивного журналиста на фронте.