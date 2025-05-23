Похорон Максима Неліпи в Києві 23 травня — фоторепортаж

Похорон Максима Неліпи. Фото: Новини.LIVE

У Києві 23 травня відбулося прощання з телеведучим, актором і воїном Максимом Неліпою, який загинув 12 травня на фронті, боронячи Україну від російської агресії. Церемонія прощання відбулася біля Палацу культури КПІ.

Кореспондент Новини.LIVE побував на церемонії прощання з Максимом Неліпою.

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Похорон Максима Неліпи у Києві 23 травня

Люди зібралися на похорон.

Люди біля Палацу культури КПІ.

Похорон Максима Неліпи.

На церемонії поховання помітили Руслана Стефанчука, голову Верховної Ради України.

Руслан Стефанчук на церемонії прощання з Максимом Неліпою.

Максим Неліпа став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення

З початком повномасштабного вторгнення Максим приєднався до Збройних сил України, служив у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів. Попри професійне минуле в медіа, він без вагань обрав шлях воїна.

Військовослужбовці біля автомобіля.

Максим Неліпа відомий глядачам як ведучий низки популярних телепроєктів, зокрема "Програй мільйон", "Погода", "Хто там?", "Народна зірка", "Чорноморські ігри". Брав участь у "КВК", був капітаном команди "Ковбої політеху", а також з'являвся на паркеті у другому та третьому сезонах "Танців з зірками".

Військовослужбовці тримають портрет Максима Неліпи.

У 2001 році Максим завершив навчання у НТУУ "КПІ", здобувши фах інженера з неруйнівного контролю. З 2020 року працював інженером-програмістом у ДСП "Екоцентр", що належить до системи Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Люди очікують на церемонію прощання.

Його колеги згадують про нього як про скромного та сумлінного працівника, який ніколи не демонстрував "зірковості", попри популярність. Усі відзначають його відкритість, готовність допомогти, прагнення до вдосконалення роботи підприємства та відповідальність.

Максим Неліпа щотижня разом з колективом вирушав до Чорнобиля у службовому автобусі і повертався звідти до Києва, як звичайний працівник. Його інженерний підхід і ініціативність високо цінували в "Екоцентрі", де він працював до початку служби в ЗСУ.

Максим залишив по собі пам’ять як талановитий артист, відданий громадянин та справжній патріот, який віддав життя за свободу й незалежність України.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо про загибель на фронті відомого військового з позивним "Француз".

Також наприкінці квітня надійшла сумна звістка про загибель відомого спортивного журналіста на фронті.