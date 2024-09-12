Церемония прощания с сыном главного раввина Украины Антоном Самборским — фоторепортаж

В Киеве прощаются с сыном главного раввина Украины, который погиб на фронте
На фронте погиб сын главного раввина Украины Мататьягу (Антон) Самборский. В Центральной синагоге Киева идет прощание с погибшим защитником.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Прощание с погибшим героем
На фронте, защищая Украину, погиб сын главного раввина Украины Мататьягу (Антон) Самборский. Об этом сообщил его отец, духовный лидер еврейской общины Моше Асман.
Ранее, 29 августа, Асман рассказал о том, что 24 июля во время боя его сын пропал без вести, а позже его жене пришел официальный документ о его гибели.
Прощание с военным проходит в Центральной синагоге Киева. Там собрались родные, собратья и друзья погибшего защитника.
"После прощания будет организован сопровождающий кортеж для захоронения на еврейском кладбище", — написал отец героя.
Сообщается, что попрощаться с Самборским пришел посол Израиля в Украину Михаэль Бродский.
Что известно о Мататьяге (Антоне) Самборском
Главный раввин Украины поделился тем, что в 2002 году он вместе с женой усыновили 11-летнего мальчика, который был сиротой.
"Его звали Антон Самборский, но мы дали ему еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад - события, которые легли в основу праздника Хануки", — писал Асман.
Парень жил вместе с новыми родителями около 10 лет. Затем начал самостоятельную жизнь: женился, а в мае у них с женой родилась дочь. Уже через неделю после рождения Мататьягу Самборского призвали в армию, а затем отправили на передовую.
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