Церемонія прощання з сином головного рабина України Антоном Самборським — фоторепортаж

Прощання із загиблим на фронті Мататьягу (Антоном) Самборським. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На фронті загинув син головного рабина України Мататьягу (Антон) Самборський. У Центральній синагозі Києва триває прощання із загиблим захисником.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Прощання із загиблим героєм

На фронті, захищаючи Україну, загинув син головного рабина України Мататьягу (Антон) Самборський. Про це повідомив його батько, духовний лідер єврейської громади, Моше Асман.

Прощання із загиблим. Фото: Новини.LIVE

Раніше, 29 серпня, Асман розповів про те, що 24 липня, під час бою, його син зник безвісти, а пізніше його дружині прийшов офіційний документ про загибель.

Військові, які прийшли попрощатися із загиблим. Фото: Новини.LIVE

Прощання із військовим проходить у Центральній синагозі Києва. Там зібралися рідні, побратими та друзі загиблого захисника.

У Центральній синагозі Києва прощаються із Мататьягу (Антоном) Самборським. Фото: Новини.LIVE

"Після прощання буде організовано супроводжуючий кортеж для поховання на єврейському цвинтарі", — написав батько героя.

Повідомляється, що попрощатися із Самборським прийшов посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Що відомо про Мататьягу (Антона) Самборського

Головний рабин України поділився тим, що у 2002 році він разом із дружиною всиновив 11-річного хлопчика, який був сиротою.

"Його звали Антон Самборський, але ми дали йому єврейське ім'я Мататьягу (Мотя) на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти імперії загарбників понад 2200 років тому — події, які лягли в основу свята Хануки", — писав Асман.

Хлопець жив разом із новими батьками близько 10 років. Потім почав самостійне життя: одружився, а у травні у них з дружиною народилася донечка. Вже через тиждень після народження Мататьягу Самборського призвали до армії, а потім відправили на передову.