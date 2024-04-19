В Киеве прощаются с погибшим военным Павлом Петриченко
В Киеве 19 апреля проходит церемония прощания с погибшим воином и известным активистом Павлом Петриченко. Проститься с Героем пришли более 100 человек.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места церемонии.
Прощание с Павлом Петриченко
В Киеве проходит церемония прощания с погибшим воином и известным активистом Павлом Петриченко в Михайловском соборе.
Проститься с Героем пришли более 100 человек — родные, близкие, коллеги и собратья.
Чем известен Петриченко
Павел Петриченко до полномасштабной войны России против Украины работал проектным менеджером и являлся активным участником общественной жизни. Он также выступал в роли главы штаба партии, руководимой Сергеем Притулой. Однако в апреле 2022 он отправился на фронт, желая защищать свою страну от агрессии.
Петриченко был аэроразведчиком в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Предварительно он волонтерил, но позже решил присоединиться к Вооруженным силам для защиты Украины от российской агрессии.
В марте этого года Петриченко публично выразил свое мнение о необходимости обращения внимания на игорный бизнес в Украине и его последствиях. Он инициировал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино, которая в течение нескольких часов набрала необходимое количество подписей.
Напомним, Павел Петриченко погиб 15 апреля, выполняя боевое задание на Донецком направлении.
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