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У Києві прощаються із загиблим військовим Павлом Петриченком

19 квітня 2024 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві прощаються із загиблим військовим Павлом Петриченком
Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві 19 квітня триває церемонія прощання з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком. Попрощатися з Героєм прийшли понад 100 людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця церемонії.  

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Прощання з Павлом Петриченком

У Києві триває церемонія прощання з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком у Михайлівському соборі.

Попрощатися з Героєм прийшли понад 100 людей — рідні, близькі, колеги та побратими.

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Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Прощання із загиблим Героєм Павлом Петриченком. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Чим відомий Петриченко

Павло Петриченко до повномасштабної війни Росії проти України працював проєктним менеджером і був активним учасником громадського життя. Він також виступав у ролі голови штабу партії, керованої Сергієм Притулою. Проте в квітні 2022 року він відправився на фронт, бажаючи захищати свою країну від агресії.

Петриченко був аеророзвідником у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Попередньо він волонтерив, але пізніше вирішив приєднатися до Збройних сил для захисту України від російської агресії.

У березні цього року Петриченко публічно висловив свою думку про необхідність звернення уваги на ігорний бізнес в Україні та його наслідки. Він ініціював петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка протягом декількох годин набрала необхідну кількість підписів.

Нагадаємо, Павло Петриченко загинув 15 квітня, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. 

Київ
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