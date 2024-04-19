У Києві прощаються із загиблим військовим Павлом Петриченком
У Києві 19 квітня триває церемонія прощання з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком. Попрощатися з Героєм прийшли понад 100 людей.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця церемонії.
Прощання з Павлом Петриченком
У Києві триває церемонія прощання з загиблим воїном та відомим активістом Павлом Петриченком у Михайлівському соборі.
Попрощатися з Героєм прийшли понад 100 людей — рідні, близькі, колеги та побратими.
Чим відомий Петриченко
Павло Петриченко до повномасштабної війни Росії проти України працював проєктним менеджером і був активним учасником громадського життя. Він також виступав у ролі голови штабу партії, керованої Сергієм Притулою. Проте в квітні 2022 року він відправився на фронт, бажаючи захищати свою країну від агресії.
Петриченко був аеророзвідником у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Попередньо він волонтерив, але пізніше вирішив приєднатися до Збройних сил для захисту України від російської агресії.
У березні цього року Петриченко публічно висловив свою думку про необхідність звернення уваги на ігорний бізнес в Україні та його наслідки. Він ініціював петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино, яка протягом декількох годин набрала необхідну кількість підписів.
Нагадаємо, Павло Петриченко загинув 15 квітня, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.
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