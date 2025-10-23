Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве прощаются с Андреем "Дизелем" Яценко — фоторепортаж

В Киеве прощаются с Андреем "Дизелем" Яценко — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 12:18
обновлено: 12:48
С Андреем Дизелем Яценко прощаются в Киеве
Прощание с музыкантом Андреем "Дизелем" Яценко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 23 октября прощаются с музыкантом и основателем рок-группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко. Он умер 20 октября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прощание с музыкантом Андреем Яценко

Известный музыкант и основатель рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Прощання з Андрієм Яценком
Прощание с музыкантом Андреем "Дизелем" Яценко. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Андрієм Дизелем Яценком
Виктор Павлик на прощании с музыкантом. Фото: Новини.LIVE
Похорон Андрія Яценка
Похороны Андрея Яценко в Киева. Фото: Новини.LIVE
Прощання з музикантом Андрієм Яценком
В Киеве прощаются с Андреем Яценко. Фото: Новини.LIVE

Сегодня попрощаться с артистом пришли родные, знакомые и другие известные музыканты.

Напомним, Андрей "Дизель Яценко" скоропостижно скончался 20 октября. Ему было 55 лет.

Память легендарного музыканта почтил олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он показал фотографию, на которой изображен вместе с "Дизелем".

Киев смерть болезнь похороны шоу-бизнес музыканты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации