С Андреем Дизелем Яценко прощаются в Киеве

В Киеве прощаются с Андреем "Дизелем" Яценко — фоторепортаж
Дата публикации 23 октября 2025 12:18
обновлено: 12:48
Прощание с музыкантом Андреем "Дизелем" Яценко. Фото: Новини.LIVE
В Киеве 23 октября прощаются с музыкантом и основателем рок-группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко. Он умер 20 октября.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Прощание с музыкантом Андреем Яценко
Известный музыкант и основатель рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.
Сегодня попрощаться с артистом пришли родные, знакомые и другие известные музыканты.
Напомним, Андрей "Дизель Яценко" скоропостижно скончался 20 октября. Ему было 55 лет.
Память легендарного музыканта почтил олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он показал фотографию, на которой изображен вместе с "Дизелем".
