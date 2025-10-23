С Андреем Дизелем Яценко прощаются в Киеве

Прощание с музыкантом Андреем "Дизелем" Яценко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 23 октября прощаются с музыкантом и основателем рок-группы Green Grey Андреем "Дизелем" Яценко. Он умер 20 октября.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Прощание с музыкантом Андреем Яценко

Известный музыкант и основатель рок-группы Green Grey Андрей Яценко умер из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Прощание с музыкантом Андреем "Дизелем" Яценко. Фото: Новини.LIVE

Виктор Павлик на прощании с музыкантом. Фото: Новини.LIVE

Похороны Андрея Яценко в Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве прощаются с Андреем Яценко. Фото: Новини.LIVE

Сегодня попрощаться с артистом пришли родные, знакомые и другие известные музыканты.

Напомним, Андрей "Дизель Яценко" скоропостижно скончался 20 октября. Ему было 55 лет.

Память легендарного музыканта почтил олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он показал фотографию, на которой изображен вместе с "Дизелем".