Україна
У Києві прощаються з Андрієм "Дизелем" Яценком — фоторепортаж

У Києві прощаються з Андрієм "Дизелем" Яценком — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:18
Оновлено: 12:18
З Андрієм Дизелем Яценком прощаються у Києві
Прощання з музикантом Андрієм "Дизелем" Яценком. Фото:Новини.LIVE

У Києві 23 жовтня прощаються з музикантом і засновником рок-гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком. Він помер 20 жовтня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Прощання з музикантом Андрієм Яценком

Відомий музикант та засновник рок-гурту Green Grey Андрій Яценко помер через серцеву недостатність, спричинену ішемічною хворобою серця.

Прощання з Андрієм Яценком
Прощання з музикантом Андрієм "Дизелем" Яценком. Фото:Новини.LIVE
Прощання з Андрієм Дизелем Яценком
Віктор Павлік на прощанні з музикантом. Фото: Новини.LIVE
Похорон Андрія Яценка
Похорон Андрія Яценка в Києва. Фото: Новини.LIVE
Прощання з музикантом Андрієм Яценком
У Києві прощаються з Андрієм Яценком. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні попрощатися з артистом прийшли рідні, знайомі та інші відомі музиканти. 

Нагадаємо, Андрій "Дизель Яценко" раптово помер 20 жовтня. Йому було 55 років. 

Пам'ять легендарного музиканта вшанував олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він показав фотографію, на якій зображений разом із "Дизелем". 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
