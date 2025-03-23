Витольд Фокин — в Киеве прощаются с первым премьер-министром Украины

Церемония прощания с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

В Киеве в воскресенье, 23 марта, прощаются с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным. Он умер в возрасте 92 лет.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Прощание с Витольдом Фокиным

На церемонию прощания с Витольдом Фокиным пришли десятки людей — родные, друзья и коллеги. Присутствующим показали фотографии из разных периодов жизни первого премьера независимой Украины.

Фото из разных периодов жизни Витольда Фокина. Фото: Новини.LIVE/Алена Халик

Родные и знакомые Витольда Фокина, которые пришли на прощание с ним. Фото: Новини.LIVE/Алена Халик

Прощание с Витольдом Фокиным. Фото: Новини.LIVE/Алена Халик

Близкие прощаются с Витольдом Фокиным. Фото: Новини.LIVE/Алена Халик

Портреты Витольда Фокина. Фото: Новини.LIVE/Алена Халик

Что известно о Витольде Фокине

Витольд Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожье. Его родители были учителями. Фокин получил специальность "разработка месторождений полезных ископаемых" в Днепропетровском горном институте.

Определенный период своей жизни Фокин работал в шахтоуправлении и занимал руководящие должности на горных комбинатах. Впоследствии мужчину направили на работу в правительственные структуры. 23 октября 1990 года Витольд Фокин начал исполнять обязанности главы Совета министров Украины.

С апреля 1991 года Фокин работал в должности премьер-министра УССР, отказавшись от предложения Михаила Горбачева стать лидером правительства СССР. 24 августа 1991 года чиновник стал первым премьер-министром независимой Украины. Он занимал эту должность до 1 октября 1992 года. Кроме того, Фокин был народным депутатом нескольких созывов. На период его прихода к власти Украина находилась в остром экономическом кризисе.

В августе 2020 года Витольд Фокин стал первым заместителем главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако это было довольно противоречивым назначением, поскольку Фокин отличился своей позицией по оправданию агрессии РФ. В конце сентября того же года Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации.

Также известно, что в начале полномасштабной войны, которую развязала Россия в Украине из-за обстрела был поврежден дом Витольда Фокина. Сам политик не пострадал, поскольку находился в Молдове.

Напомним, 19 марта одесситы попрощались с убитым активистом Демьяном Ганулом. Отдать дань уважения мужчине пришли сотни людей.

Также мы писали о том, что во Львове 17 марта попрощались с защитником Сергеем Петченко. Мужчина был ветераном, прошел АТО и полномасштабное вторжение.