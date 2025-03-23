Вітольд Фокін — у Києві прощаються з першим прем'єр-міністром України

У Києві прощаються з першим прем'єр-міністром України Фокіним
У Києві в неділю, 23 березня, прощаються з першим прем'єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним. Він помер у віці 92 років.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Прощання з Вітольдом Фокіним
На церемонію прощання з Вітольдом Фокіним прийшли десятки людей — рідні, друзі та колеги. Присутнім показали світлини з різних періодів життя першого прем'єра незалежної України.
Що відомо про Вітольда Фокіна
Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року на Запоріжжі. Його батьки були учителями. Фокін здобув спеціальність "розробка родовищ корисних копалин" у Дніпропетровському гірничому інституті.
Певний період свого життя Фокін працював у шахтоуправлінні та обіймав керівні посади на гірничих комбінатах. Згодом чоловіка направили на роботу до урядових структур. 23 жовтня 1990 року Вітольд Фокін почав виконувати обов'язки очільника Ради міністрів України.
З квітня 1991 року Фокін працював на посаді прем'єр-міністра УРСР, відмовившись від пропозиції Михайла Горбачова стати лідером уряду СРСР. 24 серпня 1991 року посадовець став першим прем'єр-міністром незалежної України. Він обіймав цю посаду до 1 жовтня 1992 року. Крім того, Фокін був народним депутатом кількох скликань. На період його приходу до влади Україна перебувала в гострій економічній кризі.
У серпні 2020 року Вітольд Фокін став першим заступником голови делегації України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак це було досить суперечливим призначенням, оскільки Фокін відзначився своєю позицією щодо виправдання агресії РФ. Наприкінці вересня того ж року Володимир Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації.
Також відомо, що на початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія в Україні через обстріл був пошкоджений будинок Вітольда Фокіна. Сам політик не постраждав, оскільки перебував у Молдові.
Нагадаємо, 19 березня одесити попрощалися із вбитим активістом Дем'яном Ганулом. Віддати шану чоловікові прийшли сотні людей.
Також ми писали про те, що у Львові 17 березня попрощались із захисником Сергієм Петченком. Чоловік був ветераном, пройшов АТО та повномасштабне вторгнення.
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