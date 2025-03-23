Вітольд Фокін — у Києві прощаються з першим прем'єр-міністром України

Церемонія прощання з першим прем'єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

У Києві в неділю, 23 березня, прощаються з першим прем'єр-міністром незалежної України Вітольдом Фокіним. Він помер у віці 92 років.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прощання з Вітольдом Фокіним

На церемонію прощання з Вітольдом Фокіним прийшли десятки людей — рідні, друзі та колеги. Присутнім показали світлини з різних періодів життя першого прем'єра незалежної України.

Фото з різних періодів життя Вітольда Фокіна. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Рідні та знайомі Вітольда Фокіна, які прийшли на прощання з ним. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Прощання з Вітольдом Фокіним. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Близькі прощаються з Вітольдом Фокіним. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Портрети Вітольда Фокіна. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Що відомо про Вітольда Фокіна

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року на Запоріжжі. Його батьки були учителями. Фокін здобув спеціальність "розробка родовищ корисних копалин" у Дніпропетровському гірничому інституті.

Певний період свого життя Фокін працював у шахтоуправлінні та обіймав керівні посади на гірничих комбінатах. Згодом чоловіка направили на роботу до урядових структур. 23 жовтня 1990 року Вітольд Фокін почав виконувати обов'язки очільника Ради міністрів України.

З квітня 1991 року Фокін працював на посаді прем'єр-міністра УРСР, відмовившись від пропозиції Михайла Горбачова стати лідером уряду СРСР. 24 серпня 1991 року посадовець став першим прем'єр-міністром незалежної України. Він обіймав цю посаду до 1 жовтня 1992 року. Крім того, Фокін був народним депутатом кількох скликань. На період його приходу до влади Україна перебувала в гострій економічній кризі.

У серпні 2020 року Вітольд Фокін став першим заступником голови делегації України у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак це було досить суперечливим призначенням, оскільки Фокін відзначився своєю позицією щодо виправдання агресії РФ. Наприкінці вересня того ж року Володимир Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації.

Також відомо, що на початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія в Україні через обстріл був пошкоджений будинок Вітольда Фокіна. Сам політик не постраждав, оскільки перебував у Молдові.

Нагадаємо, 19 березня одесити попрощалися із вбитим активістом Дем'яном Ганулом. Віддати шану чоловікові прийшли сотні людей.

Також ми писали про те, що у Львові 17 березня попрощались із захисником Сергієм Петченком. Чоловік був ветераном, пройшов АТО та повномасштабне вторгнення.