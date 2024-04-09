В Киеве прощаются с павшими Героями Сергеем Коновалом и Тарасом Петришиным — репортаж Новини.LIVE

Прощание с военными. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на Майдане Незалежности 9 апреля прощаются с погибшими бойцами Сергеем "Нордом" Коновалом и Тарасом "Химерой" Петришиным. Герои защищали Украину с 2014 года.

Фоторепортаж с места событий — в материале Новини.LIVE.

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Прощание с военными

Прощание с Героями началось в 10:00. Известно, что сегодня в 19:00 состоится панихида в Доме печали в Тернополе, откуда военные были родом.

Похороны пройдут 10 апреля в 11:00 на Микулинецком кладбище.

Прощание с военными. Фото: Новини.LIVE

Прощание с военными. Фото: Новини.LIVE

Прощание с военными. Фото: Новини.LIVE

Прощание с военными. Фото: Новини.LIVE

Прощание с военными. Фото: Новини.LIVE

Прощание с военными. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Сергее Коновале и Тарасе Петришине

Сергей Коновал и Тарас Петришин — участники Революции Достоинства и ветераны АТО. С началом великой войны военные вместе участвовали в боях за Киевщину, Харьковщину, Донбас.

До полномасштабного вторжения Сергей Коновал работал оператором на одном из местных телеканалов Тернополя. Также Сергей проявил себя как кинооператор — занял ведущую роль в создании фильма об украинских киборгах под названием "Немного ниже неба".

Известно, что несколько месяцев назад Сергей женился на волонтере Ольге Данченко. Ему навсегда будет 31.

Тарас Петришин — с первых дней войны доброволец. У 35-летнего военного остались жена Татьяна и маленькая дочь.

Напомним, недавно в войне с российскими захватчиками погиб украинский боксер из Севастополя. Кроме того, в начале марта на фронте погиб украинский спортсмен Андрей Гуцал.