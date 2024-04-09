У Києві прощаються з полеглими Героями Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним — репортаж Новини.LIVE
У Києві на Майдані Незалежності 9 квітня прощаються із загиблими бійцями Сергієм "Нордом" Коновалом і Тарасом "Химерою" Петришиним. Герої боронили Україну ще з 2014 року.
Фоторепортаж з місця подій — в матеріалі Новини.LIVE.
Прощання з військовими
Прощання з Героями розпочалося о 10:00. Відомо, що сьогодні о 19:00 відбудеться панахида у Будинку печалі в Тернополі, звідки військові були родом.
Поховання відбудеться 10 квітня о 11:00 на Микулинецькому кладовищі.
Що відомо про Сергія Коновала і Тараса Петришина
Сергій Коновал і Тарас Петришин — учасники Революції Гідності та ветерани АТО. З початком великої війни військові разом брали участь в боях за Київщину, Харківщину, Донеччину.
До повномасштабного вторгнення Сергій Коновал працював оператором на одному з місцевих телеканалів Тернополя. Також Сергій проявив себе як кінооператор — зайняв провідну роль у створенні стрічки про українських кіборгів під назвою "Трохи нижче неба".
Відомо, що декілька місяців тому Сергій одружився з волонтеркою Ольгою Данченко. Йому назавжди буде 31.
Тарас Петришин — з перших днів війни доброволець. У 35-річного військового залишилися дружина Тетяна і маленька донька.
Нагадаємо, нещодавно у війні з російськими загарбниками загинув український боксер із Севастополя. Крім того, на початку березня на фронті загинув український спортсмен Андрій Гуцал.
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