У Києві прощаються з полеглими Героями Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним — репортаж Новини.LIVE

Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

У Києві на Майдані Незалежності 9 квітня прощаються із загиблими бійцями Сергієм "Нордом" Коновалом і Тарасом "Химерою" Петришиним. Герої боронили Україну ще з 2014 року.

Фоторепортаж з місця подій — в матеріалі Новини.LIVE.

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Прощання з військовими

Прощання з Героями розпочалося о 10:00. Відомо, що сьогодні о 19:00 відбудеться панахида у Будинку печалі в Тернополі, звідки військові були родом.

Поховання відбудеться 10 квітня о 11:00 на Микулинецькому кладовищі.

Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про Сергія Коновала і Тараса Петришина

Сергій Коновал і Тарас Петришин — учасники Революції Гідності та ветерани АТО. З початком великої війни військові разом брали участь в боях за Київщину, Харківщину, Донеччину.

До повномасштабного вторгнення Сергій Коновал працював оператором на одному з місцевих телеканалів Тернополя. Також Сергій проявив себе як кінооператор — зайняв провідну роль у створенні стрічки про українських кіборгів під назвою "Трохи нижче неба".

Відомо, що декілька місяців тому Сергій одружився з волонтеркою Ольгою Данченко. Йому назавжди буде 31.

Тарас Петришин — з перших днів війни доброволець. У 35-річного військового залишилися дружина Тетяна і маленька донька.

Нагадаємо, нещодавно у війні з російськими загарбниками загинув український боксер із Севастополя. Крім того, на початку березня на фронті загинув український спортсмен Андрій Гуцал.