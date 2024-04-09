Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві прощаються з полеглими Героями Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним — репортаж Новини.LIVE arrow

У Києві прощаються з полеглими Героями Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним — репортаж Новини.LIVE

9 квітня 2024 11:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві прощаються з полеглими Героями Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним — репортаж Новини.LIVE
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві на Майдані Незалежності 9 квітня прощаються із загиблими бійцями Сергієм "Нордом" Коновалом і Тарасом "Химерою" Петришиним. Герої боронили Україну ще з 2014 року. 

Фоторепортаж з місця подій — в матеріалі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Прощання з військовими

Прощання з Героями розпочалося о 10:00. Відомо, що сьогодні о 19:00 відбудеться панахида у Будинку печалі в Тернополі, звідки військові були родом. 

Поховання відбудеться 10 квітня о 11:00 на Микулинецькому кладовищі.

Прощання з Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE
Прощання з Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним
Прощання з військовими. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про Сергія Коновала і Тараса Петришина

Сергій Коновал і Тарас Петришин — учасники Революції Гідності та ветерани АТО. З початком великої війни військові разом брали участь в боях за Київщину, Харківщину,  Донеччину. 

До повномасштабного вторгнення Сергій Коновал працював оператором на одному з місцевих телеканалів Тернополя. Також Сергій проявив себе як кінооператор — зайняв провідну роль у створенні стрічки про українських кіборгів під назвою "Трохи нижче неба". 

Відомо, що декілька місяців тому Сергій одружився з волонтеркою Ольгою Данченко. Йому назавжди буде 31. 

Тарас Петришин — з перших днів війни доброволець. У 35-річного військового залишилися дружина Тетяна і маленька донька.

Нагадаємо, нещодавно у війні з російськими загарбниками загинув український боксер із Севастополя. Крім того, на початку березня на фронті загинув український спортсмен Андрій Гуцал.

Київ
війна
військові
війна в Україні
поховання
фронт
загибель

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону