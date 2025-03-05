Киев прощается с павшим защитником Василием Ратушным — фото

В Киеве прощаются с воином Василием Ратушным — фоторепортаж
В среду, 5 марта, в Киеве прощаются с Василием Ратушным. Защитник был пилотом БпЛА в составе разведывательного подразделения "Птицы Мадьяра". С начала полномасштабной войны он выполнял боевые задачи в самых горячих точках фронта.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Прощание с павшим защитником Василием Ратушным
Отпевание Василия Ратушного состоялось в Михайловском соборе. Провести отважного воина в последний путь пришли сотни украинцев.
Церемония прощания с защитником состоялась на Майдане Независимости. Там присутствовали экс-министр культуры Евгений Нищук и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
С воином Василием Ратушным украинцы прощались, стоя на коленях и под звук трембиты и оркестра. Проститься с героем пришли как гражданские, так и военные.
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