Киев прощается с павшим защитником Василием Ратушным — фото

Срочная новость

В среду, 5 марта, в Киеве прощаются с Василием Ратушным. Защитник был пилотом БпЛА в составе разведывательного подразделения "Птицы Мадьяра". С начала полномасштабной войны он выполнял боевые задачи в самых горячих точках фронта.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Прощание с павшим защитником Василием Ратушным

Отпевание Василия Ратушного состоялось в Михайловском соборе. Провести отважного воина в последний путь пришли сотни украинцев.

Отпевание Василия Ратушного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Близкие Василия Ратушного на отпевании воина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Близкие павшего защитника стоят возле его гроба. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Священник отпевает воина Василия Ратушного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Церемония прощания с защитником состоялась на Майдане Независимости. Там присутствовали экс-министр культуры Евгений Нищук и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

С воином Василием Ратушным украинцы прощались, стоя на коленях и под звук трембиты и оркестра. Проститься с героем пришли как гражданские, так и военные.

Новость дополняется...