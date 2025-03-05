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В Киеве прощаются с воином Василием Ратушным — фоторепортаж

5 марта 2025 13:41
Ольга Антоновская - редактор
Киев прощается с павшим защитником Василием Ратушным — фото
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Ольга Антоновская - редактор

В среду, 5 марта, в Киеве прощаются с Василием Ратушным. Защитник был пилотом БпЛА в составе разведывательного подразделения "Птицы Мадьяра". С начала полномасштабной войны он выполнял боевые задачи в самых горячих точках фронта.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Прощание с павшим защитником Василием Ратушным

Отпевание Василия Ратушного состоялось в Михайловском соборе. Провести отважного воина в последний путь пришли сотни украинцев.

Відспівування Василя Ратушного в Михайлівському соборі
Отпевание Василия Ратушного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Рідні та близькі Василя Ратушного
Близкие Василия Ратушного на отпевании воина. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Відспівування Василя Ратушного в Михайлівському соборі
Близкие павшего защитника стоят возле его гроба. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Прощання з Василем Ратушним, який загинув на фронті
Священник отпевает воина Василия Ратушного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Церемония прощания с защитником состоялась на Майдане Независимости. Там присутствовали экс-министр культуры Евгений Нищук и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

С воином Василием Ратушным украинцы прощались, стоя на коленях и под звук трембиты и оркестра. Проститься с героем пришли как гражданские, так и военные.

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