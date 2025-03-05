Київ прощається з полеглим захисником Василем Ратушним — фото

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В середу, 5 березня, у Києві прощаються з Василем Ратушним. Захисник був пілотом БпЛА у складі розвідувального підрозділу "Птахи Мадяра". Від початку повномасштабної війни він виконував бойові завдання в найгарячіших точках фронту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прощання з полеглим захисником Василем Ратушним

Відспівування Василя Ратушного відбулось в Михайлівському соборі. Провести відважного воїна в останню путь прийшли сотні українців.

Відспівування Василя Ратушного. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Церемонія прощання із захисником відбулась на Майдані Незалежності. Там були присутні ексміністр культури Євген Нищук та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

З воїном Василем Ратушним українці прощались, стоячи на колінах та під звук трембіти й оркестру. Попрощатися з героєм прийшли як цивільні, так і військові.

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