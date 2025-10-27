В Киеве прощаются с журналистами канала Freedom погибшими в Краматорске

В Киеве прощаются с журналистами канала Freedom — фото
В Киеве сегодня, 27 октября, прощаются с журналистами телеканала "Freedom" — Еленой Губановой и Евгением Кармазиным. Они погибли во время выполнения профессионального долга в Краматорске. Церемония прощания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
В Киеве попрощались с Еленой Губановой и Евгением Кармазиным
Трагедия произошла 23 октября, когда российский ударный беспилотник "Ланцет" попал в автомобиль, в котором находились работники телеканала. От полученных ранений Елена Губанова и Евгений Кармазин погибли на месте.
Оба журналиста с первых дней полномасштабного вторжения России работали в СМИ, освещая события в Донецкой области. Они показывали миру правду о российских преступлениях, рассказывали истории украинских военных, документировали эвакуацию гражданских и последствия обстрелов.
Напомним, на убийство дроном журналистов в Краматорске отреагировал и президент Владимир Зеленский. Также недавно он назвал количество работников медиа, которые погибли из-за российской агрессии.
