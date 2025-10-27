Видео
В Киеве прощаются с журналистами канала Freedom — фото

В Киеве прощаются с журналистами канала Freedom — фото

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 13:07
обновлено: 13:06
В Киеве прощаются с журналистами канала Freedom погибшими в Краматорске
Церемония прощания в Михайловском Златоверхом соборе. Фото: Новости.LIVE

В Киеве сегодня, 27 октября, прощаются с журналистами телеканала "Freedom" — Еленой Губановой и Евгением Кармазиным. Они погибли во время выполнения профессионального долга в Краматорске. Церемония прощания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

В Киеве попрощались с Еленой Губановой и Евгением Кармазиным

Трагедия произошла 23 октября, когда российский ударный беспилотник "Ланцет" попал в автомобиль, в котором находились работники телеканала. От полученных ранений Елена Губанова и Евгений Кармазин погибли на месте.

Журналісти Київ похорон
Похороны. Фото: Новини.LIVE
Похорон журналістів Freedom
Церемония прощания с журналистами. Фото: Новини.LIVE

Оба журналиста с первых дней полномасштабного вторжения России работали в СМИ, освещая события в Донецкой области. Они показывали миру правду о российских преступлениях, рассказывали истории украинских военных, документировали эвакуацию гражданских и последствия обстрелов.

Напомним, на убийство дроном журналистов в Краматорске отреагировал и президент Владимир Зеленский. Также недавно он назвал количество работников медиа, которые погибли из-за российской агрессии.

Киев смерть журналисты похороны Краматорск FPV-дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
