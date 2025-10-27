У Києві прощаються з журналістами каналу Freedom загиблими у Краматорську

У Києві прощаються з журналістами каналу Freedom — фото
У Києві сьогодні, 27 жовтня, прощаються з журналістами телеканалу Freedom — Оленою Губановою та Євгеном Кармазіним. Вони загинули під час виконання професійного обов’язку у Краматорську. Церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Трагедія сталася 23 жовтня, коли російський ударний безпілотник "Ланцет" влучив в автомобіль, у якому перебували працівники телеканалу. Від отриманих поранень Олена Губанова та Євген Кармазін загинули на місці.
Обидва журналісти з перших днів повномасштабного вторгнення Росії працювали у ЗМІ, висвітлюючи події на Донеччині. Вони показували світу правду про російські злочини, розповідали історії українських військових, документували евакуацію цивільних і наслідки обстрілів.
Нагадаємо, на вбивство дроном журналістів у Краматорську відреагував й президент Володимир Зеленський. Також нещодавно він назвав кількість працівників медіа, які загинули через російську агресію.
