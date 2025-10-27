Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві прощаються з журналістами каналу Freedom — фото

У Києві прощаються з журналістами каналу Freedom — фото

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 13:07
Оновлено: 13:30
У Києві прощаються з журналістами каналу Freedom загиблими у Краматорську
Церемонія прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі. Фото: Новини.LIVE

У Києві сьогодні, 27 жовтня, прощаються з журналістами телеканалу Freedom — Оленою Губановою та Євгеном Кармазіним. Вони загинули під час виконання професійного обов’язку у Краматорську. Церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

В Києві попрощалися із Оленою Губановою та Євгеном Кармазіним

Трагедія сталася 23 жовтня, коли російський ударний безпілотник "Ланцет" влучив в автомобіль, у якому перебували працівники телеканалу. Від отриманих поранень Олена Губанова та Євген Кармазін загинули на місці.

Журналісти Київ похорон
Похорон. Фото: Новини.LIVE
Похорон журналістів Freedom
Церемонія прощання із журналістами. Фото: Новини.LIVE

Обидва журналісти з перших днів повномасштабного вторгнення Росії працювали у ЗМІ, висвітлюючи події на Донеччині. Вони показували світу правду про російські злочини, розповідали історії українських військових, документували евакуацію цивільних і наслідки обстрілів. 

Нагадаємо, на вбивство дроном журналістів у Краматорську відреагував й президент Володимир Зеленський. Також нещодавно він назвав кількість працівників медіа, які загинули через російську агресію.

Київ смерть журналісти похорон Краматорськ FPV-дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації