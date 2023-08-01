В Киеве в течение недели пройдут ярмарки: где купить продукты по самым выгодным ценам

Ярмарка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе в столице пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Также будут работать коммунальные рынки.

Об этом сообщает КГГА.

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Ярмарки и продуктовые рынки приступают к работе с 1 августа.

Следовательно, 1 августа (вторник) ярмарки будут продолжаться:

в Голосеевском районе — просп. Науки, 88;

в Дарницком районе —ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

в Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2

2 августа (среда):

в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;

в Подольском районе — просп. Правды, 5–11;

в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.

3 августа (четверг):

в Голосеевском районе — ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — просп. Воскресенский, 8-10;

в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

в Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

4 августа (пятница):

в Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе — ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе — пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе — ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса); пров. Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и семьи Бродских);

в Шевченковском районе — ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2

5 августа (суббота):

в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе — ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);

в Деснянском районе — ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины);

в Днепровском районе — б-р Амвросия Бучмы, 2-10;

в Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);

в Святошинском районе — ул. Мирослава Поповича, 10;

в Соломенском районе — ул. Героев Севастополя (в пределах просп.Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака);

в Шевченковском районе — ул. Юрия Глушко, 1-12.

6 августа (воскресенье):

в Голосеевском районе — ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

в Дарницком районе — ул. Здолбуновская, 4;

в Днепровском районе —ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

в Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.

Также можно посетить коммунальные рынки по адресу:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Ржаной рынок" — ул. Верхний Вал, 16

Напомним, ранее мы писали, что впервые в истории Сорочинская ярмарка в этом году пройдет не в своем обычном месте, а во Львове. Это грандиозное событие посвящено Дню Независимости Украины и будет проведено под девизом "Восток и Запад рука об руку!"