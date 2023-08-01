У Києві протягом тижня пройдуть ярмарки: де купити продукти за найвигіднішим цінами

Ярмарка в Києві. Фото: Новини.LIVE

Цього тижня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Також працюватимуть комунальні ринки.

Про це повідомляє КМДА.

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Ярмарки та продуктові ринки розпочинають свою роботі з 1 серпня.

Відтак, 1 серпня (вівторок) ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі — просп. Науки, 88;

у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

у Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

2 серпня (середа):

у Голосіївському районі — Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул.Малокитаївської);

у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;

у Подільському районі — просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8.

3 серпня (четвер):

у Голосіївському районі — вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі — просп. Воскресенський, 8-10;

у Печерському районі — вул. Генерала Алмазова, 6-8;

у Подільському районі — вул. Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської);

у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

4 серпня (п’ятниця):

у Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі — вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі — вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі — вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та сім’ї Бродських);

у Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

5 серпня (субота):

у Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі — вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

у Деснянському районі — вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

у Дніпровському районі — б-р Амвросія Бучми, 2-10;

в Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул.Йорданська, 1-9;

у Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;

у Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя (у межах просп.Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);

у Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 1-12.

6 серпня (неділя):

у Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

у Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;

у Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі — вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

у Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії Сорочинський ярмарок цього року пройде не у своєму звичайному місці, а у Львові. Ця грандіозна подія присвячена до Дня Незалежності України й буде проведена під девізом "Схід і Захід рука об руку!"