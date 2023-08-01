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У Києві протягом тижня пройдуть ярмарки: де купити продукти за найвигіднішим цінами

1 серпня 2023 12:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві протягом тижня пройдуть ярмарки: де купити продукти за найвигіднішим цінами
Ярмарка в Києві. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Цього тижня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Також працюватимуть комунальні ринки.

Про це повідомляє КМДА.

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Ярмарки та продуктові ринки розпочинають свою роботі з 1 серпня.

Відтак, 1 серпня (вівторок) ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі — просп. Науки, 88;
  • у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • у Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

2 серпня (середа):

  • у Голосіївському районі — Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул.Малокитаївської);
  • у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;
  • у Подільському районі — просп. Правди, 5-11;
  • у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8.

3 серпня (четвер):

  • у Голосіївському районі — вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі — просп. Воскресенський, 8-10;
  • у Печерському районі — вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі — вул. Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

4 серпня (п’ятниця):

  • у Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Деснянському районі — вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • у Дніпровському районі — вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі — вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та сім’ї Бродських);
  • у Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

5 серпня (субота):

  • у Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі — вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • у Деснянському районі — вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • у Дніпровському районі — б-р Амвросія Бучми, 2-10;
  • в Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул.Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • у Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя (у межах просп.Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • у Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 1-12.

6 серпня (неділя):

  • у Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі — вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • у Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії Сорочинський ярмарок цього року пройде не у своєму звичайному місці, а у Львові. Ця грандіозна подія присвячена до Дня Незалежності України й буде проведена під девізом "Схід і Захід рука об руку!"

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