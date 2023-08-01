У Києві протягом тижня пройдуть ярмарки: де купити продукти за найвигіднішим цінами
Цього тижня у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Також працюватимуть комунальні ринки.
Про це повідомляє КМДА.
Де купити продукти за найвигіднішими цінами
Ярмарки та продуктові ринки розпочинають свою роботі з 1 серпня.
Відтак, 1 серпня (вівторок) ярмарки триватимуть:
- у Голосіївському районі — просп. Науки, 88;
- у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- у Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.
2 серпня (середа):
- у Голосіївському районі — Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул.Малокитаївської);
- у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;
- у Подільському районі — просп. Правди, 5-11;
- у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8.
3 серпня (четвер):
- у Голосіївському районі — вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі — просп. Воскресенський, 8-10;
- у Печерському районі — вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- у Подільському районі — вул. Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської);
- у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп.Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
4 серпня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі — вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі — вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі — вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та сім’ї Бродських);
- у Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.
5 серпня (субота):
- у Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі — вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- у Деснянському районі — вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- у Дніпровському районі — б-р Амвросія Бучми, 2-10;
- в Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул.Йорданська, 1-9;
- у Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;
- у Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя (у межах просп.Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
- у Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 1-12.
6 серпня (неділя):
- у Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- у Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;
- у Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі — вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- у Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
- КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
- КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вперше в історії Сорочинський ярмарок цього року пройде не у своєму звичайному місці, а у Львові. Ця грандіозна подія присвячена до Дня Незалежності України й буде проведена під девізом "Схід і Захід рука об руку!"