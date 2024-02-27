Как бороться с коррупцией в Киеве — интервью с Бахматовым

Основатель Офиса трансформации Максим Бахматов. Фото: скриншот

За последние 10 лет в Киеве нет ни одной построенной станции метро, да и вообще ни одного крупного завершенного инфраструктурного проекта.

А все из-за коррупции в городских властях. В этом убежден Максим Бахматов, основатель и председатель Офиса трансформации, экс-советник Виталия Кличко и бывший генеральный директор ВДНХ.

Почему Киев приходит в упадок и как бороться с коррупцией — читайте в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

— Господин Максим, вы считаете, что Киев приходит в упадок. В чем это проявляется?

— Давайте начнем с бюджета. Бюджет Киева — 500 миллиардов гривен за 10 лет. Это второй бюджет сейчас в стране после военного. За 2 года полномасштабного вторжения бюджет Киева — 155 миллиардов.

По версии ДБР, каждая третья гривна крадется. К сожалению, это такой тариф.

Например, если мы заговорили о метро — метрополитен "Метрострой" получил предоплату от Киева на 4 миллиарда гривен на метро на Виноградарь. 10 лет деньги пролежали на счету, через 10 лет не построили. Накрапали 217 миллионов гривен, эти проценты украли, а сейчас киевские власти будут пытаться вернуть средства, за которые сделали предоплату почему-то.

Глава Офиса трансформации Максим Бахматов. Фото: скриншот

И сейчас "Метростроя" нет, потому что там есть акционеры из России, страны-агрессора, они будут пытаться это все как-то развалить, и сказали, что будут новый контракт заключать, а с кем — неизвестно. Кто умеет строить метро — не знаем. Наверняка автодорожники будут.

— А что касается мостов, скажите, какие мосты в Киеве не аварийные? По каким вы рекомендуете ездить?

— Я советую ездить по Дарницкому — это самый новый. Потом я советую ездить по Северному мосту. А остальные — аварийные.

И реально, когда я еду по мосту Патона, я открываю окошко, держу двумя руками руль, потому что я знаю, что могу упасть. И чтобы выплыть из Днепра, я должен быть готов. И это не шутка — у него пятый уровень аварийности.

Им нельзя воспользоваться. Но это известно с 17 года.

— А где же сейчас брать деньги на инфраструктурные проекты, чтобы это исправлять?

— Для этого нужно построить эффективную систему управления городом — прозрачную, аудированную. Ибо нынешнее руководство, например, не смогло получить кредит от Всемирного банка на продление скоростного трамвая от Вокзальной площади до Спортивной.

Второе — японское правительство выделило миллиард долларов на строительство Бортнической станции аэрации, аварийной на 90%. Это, простите, все какули города Киева.

Бортническая станция аэрации. Фото: КГГА

Позняки, Осокорки, Харьковский район нюхают эти какули из-за того, что Кличко не может выполнить условия кредита. А японцы очень строго относятся, чтобы киевские власти не украли. И японцы говорят — не хотите работать, как мы говорим, денег не дадим.

— А какие там требования?

— Воровать нельзя.

— Давайте вспомним теперь о Подольско-Воскресенском городе. Он не окончен, но запущен.

— По нему ездит автобус, им пользуется за 1 передвижение через мост 10 человек. В мост погашено 20-25 миллиардов гривен.

И он сделал только 1 лепесток на Русановские сады. Это частный сектор, это дачки, которые там уже очень давно, и там, конечно, не хайвей, чтобы им пользоваться. А должен был этот мост идти на Троещину.

И они его не достроили. Потому что финального проекта на Троещину нет. Где он будет проходить — никто не знает.

А еще он упирается в Верхний Вал. И коллапс автомобильный будет такой, что весь Подол станет в гигантской пробке.

Потому что СССР тогда говорил, что если будет увеличиваться количество машин, надо будет строить тоннель. А как киевские власти могут тоннель построить, если у них Демеевская остановилась — а там всего 27 метров аварийного тоннеля. А здесь нужно километры строить, я бы не доверил.

За что киевские власти не возьмутся, они не могут достроить. Шулявский мост строится уже 5 лет, бюджет увеличился с 600 млн до 2 млрд 100 млн грн, а они не могут его достроить. А это не мост — это переход. И таких переходов в Киеве 70 и они на 90% аварийные.

Следовательно, если не делать проекты с такими крупными брендами, как Всемирный банк, то ничего не получится. Но Всемирный банк они не допустили, потому что они не дают украсть.

— А вот как воруют? Объясните механизм.

— Всемирному банку не нравится, что привлекаются ноунейм-компании, непонятные собственники, непонятные акционеры, нет финансового международного аудита. И когда у тебя ноунеймы идут строить мега-проекты, шансы, что они украдут — очень велики.

Когда приходит системная международная компания — условно, представим, Samsung. Бренд Samsung значительно дороже тех средств, которые можно украсть, и он никогда не будет воровать, потому что ему правильно развиваться и зарабатывать свои 8-10-15% прибыли на таком крупном проекте — это неплохо.

Глава Офиса трансформации Максим Бахматов и ведущий Виталий Прудиус. Фото: скриншот

Условно на Бортницкой станции аэрации строящаяся компания или группа компаний заработает 100 миллионов долларов. Это нормальные деньги, я считаю, но киевские власти хотят украсть 300-400 миллионов и не достроить, и киевляне ничего не получат.

— Как остановить это хищение?

— Я скажу, что я занимаюсь этим кейсом очень давно. Мне интересно разобраться на примере ВДНХ, генеральным директором которого я был, и объяснил — для того, чтобы государственный проект был успешен, нужно перестать воровать и в белую зарабатывать средства.

У меня была достаточно высокая зарплата, но я и не получал ее от государства, я зарабатывал самостоятельно. Государство мне ни копейки не платило, у меня была зарплата 600 000 гривен, к тому времени это было там примерно 2000-3000 долларов в месяц, это нормальная зарплата для того, чтобы генеральный директор спокойно работал.

Но в контракте было прописано из госуправления делами президента, что я должен заработать эти средства, и тогда я могу себе выплатить как генеральный директор.

Итак, начинается борьба с коррупцией с показателей эффективности прозрачного аудита и закрытие неэффективных коммунальных предприятий, являющихся коррупционными кормушками.

К примеру, "Киевтеплоэнерго", которая имеет действующий контракт со страной-агрессором на 200 миллионов гривен. Все детали мы передаем в НАБУ, они проводят расследование.

Кстати, эта жемчужина киевского мэра — парк "Наталка" — в него ввалено 2 миллиарда гривен. И еще выяснилось, что "Киевзеленстрой" украл там 300 миллионов гривен и даже не выводил деньги в Украину, а сразу купил себе недвижимость в Испании и Италии. Класс? Ну, но НАБУ уже этим занимается.

— Я знаю, что вы подготовили нам некоторые документы. Расскажите, что ожидает Троещину?

— Обещали метро на Троещину. Следовательно, метро не будет. И мне было интересно почему.

Выяснилось, что, когда Советский Союз планировал метро на Троещину, деньги никто не считал. Нынешний мэр посмотрел на эти проекты и сказал — точно будет в 18 году, потом в 19, потом в 20, а что-то не получается.

Я объясню почему. Потому что там такая большая стоимость строительства — в среднем 4 миллиарда гривен на километр — что таких денег в принципе в стране уже не будет. Либо отстраиваем Мариуполь после победы, либо вкладываем деньги в метро на Троещину, но троещенцы должны получить свой транспорт.

Есть такой проект, называется "Большой транспортный круг". Это проект, который соединит, как видите, Троещину одним стационарным, одним легким мостом, покроет всю Троещину. Это наземное метро, так называемые спидтры.

Пример скоростного трамвая. Фото: google.com

Такое уже открылось в Тель-Авиве пару месяцев назад и работает в Вене, во Франкфурте, все такое. А самое главное здесь фиксированная стоимость в среднем 10-12 миллионов евро на километр, и строят международные компании за финансирование международных институтов. Украсть будет невозможно, но полтора миллиона киевлян будут ежедневно получать современный транспорт.

Это готовый проект, сделанный Офисом трансформации вместе с международными экспертами, с экспертами Всемирного банка, с транспортными экспертами.

Приблизительная стоимость этого проекта до войны была около 50 миллиардов гривен, 2 миллиарда долларов. Но это средства, которые в течение 2 лет украли киевские власти. То есть оно уже окупилось бы, если бы не украли.

— Вы были советником Виталия Кличко. Как вы туда попали?

— Ко мне обратился Виталий Владимирович с предложением помочь в развитии Киева. Так как до этого я успешно развивал ВДНХ — государственный проект, затем Unit.City — инновационный центр. Конечно, мне было интересно посмотреть, как работает весь город.

Я ему сказал: Виталий Владимирович, я вам помогу без копейки денег, я не буду тратить коммунальные государственные средства, у меня не будет подписи, я буду советником на общественных началах.

Виталий Кличко и Максим Бахматов. Фото: КГГА

Но благодаря этому влиянию, шарму и экспертному проекту, таким, как этот, это экспертный проект, мы сможем сделать очень многое. К примеру, мы построили 4G в метрополитене. Ко мне 10 лет этого не могли сделать.

В момент, когда я пришел в сентябре, ко мне обратились все операторы, и Хуавэй сказал — Максим Александрович, нас руководство метрополитена не допускает к проекту инвестиционного стоимостью миллиард гривен, мы хотим потратить собственные средства, чтобы для киевлян построить сверхскоростной интернет внутри метро.

Знаете, что сказало метро? Это же режимный объект, нельзя, нельзя, нельзя. И знаете, что предлагали? А у нас уже построен интернет, приобретите компанию, фай или еще что-то, и там стройте.

Нет-нет, мы в коррупции не играем. Я сказал: Виталий Владимирович, держись, я тебе буду помогать, вместе с Кабмином мы все построим. Благодарю депутатов и Прокопьева Владимира за то, что он смог объяснить депутатам, зачем проголосовать было дважды за тарифы. Помогли. И сейчас киевляне получили то, что до этого 10 лет не могли сделать. И это сделал Офис трансформации.

— А почему вы ушли из команды Кличко?

— А мы договаривались, что я помогаю в неполитических конструкциях. Мы договаривались, что я формально могу поучаствовать в выборах мэра в 2024-2025 году, я это письменно объяснил Виталию Владимировичу.

Я сказал, что могу быть его конкурентом, но сейчас, в 2020 году, я не иду на выборы. Не поддерживаю ни "Удар", ни "ЕС", ни "Слуг", ни "Голос". Я самостоятельно развиваю общественные объединения, офис трансформации, потому что мне не хватает знаний и умений в управлении городом, чтобы врываться в эту избирательную кампанию.

Я сказал — Виталий Владимирович, до свидания, на выборах вы самостоятельно, я вам не помогаю. Если после выборов вы почувствуете, что вам нужна помощь, обращайтесь.

Пришел октябрь 20-го, ноябрь 20-го прошел весь 2021 год — не обратился. Я думаю — Виталий Владимирович, вы не обратились, я начну помогать вам сверху вниз, и я сделал расследование о первом заместителе киевского городского головы Поворознике Николае Юрьевиче.

Заместитель киевского городского головы Николай Поворозник. Фото: КГГА

Мы нашли потенциальную коррупцию почти на 600 миллионов гривен, он обещал подать на меня в суд. А подал уже во время полномасштабного вторжения. Мы начали таким образом динамично развивать КГГА и разваливать его извне.

— А кто финансирует Офис трансформации? Как это работает?

— Потому что мы, наверное, единственное общественное объединение, прошедшее финансовый аудит от компании Crowe. Это седьмая компания в мире по аудиту международная. Они примерно 6 месяцев проверяли все наши финансовые транзакции, все наши договоры, акты и т.д.

И аудит сказал, что мы прозрачны — идеальное общественное объединение. Нас финансирует в среднем 500-700 человек, их чек в среднем 400-800 гривен. Мы собираем условно там 200 000 гривен в месяц, и этого достаточно, чтобы финансировать административную деятельность, юридическую, офисную деятельность.

Когда у нас идет суд, условно с Поворозником, нам помогают адвокаты бесплатно, они знают, что это на развитие Киева, и компания JYSK вместе с нами сотрудничала полтора года бесплатно. Это вклад в развитие Киева.

— Зачем вам это?

— Мне придется руководить Киевом, развивать как мэр и как менеджер, как руководитель примерно 10 лет, чтобы поднять его с этого упадка, который сейчас есть.

После проекта огромного на 300 гектаров ВДНХ и огромного по объему инвестиций Unit.City это логическое продолжение моей карьеры как урбанистического менеджера и эффективного руководителя.

Чем же отличается политик от государственника, знаете? Политик, как Кличко, думает о следующих выборах, а государственник, такой как я, думает о следующем поколении. Мне интересно, чтобы это осталось для моих детей, для моей мамы, которая здесь живет.