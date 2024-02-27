Як боротися з корупцією в Києві — інтервʼю з Бахматовим

Засновник Офісу трансформації Максим Бахматов. Фото: скриншот

За останні 10 років у Києві немає жодної побудованої станції метро та й взагалі — жодного великого завершеного інфраструктурного проєкту.

А все через корупцію в міській владі. У цьому переконаний Максим Бахматов, засновник і голова Офісу трансформації, ексрадник Віталія Кличка та колишній генеральний директор ВДНГ.

Чому Київ занепадає і як боротися з корупцією — читайте в ексклюзивному інтервʼю Новини.LIVE.

— Пане Максиме, ви вважаєте, що Київ занепадає. У чому це проявляється?

— Давайте почнемо з бюджету. Бюджет Києва — 500 мільярдів гривень за 10 років. Це другий бюджет зараз в країні після військового. За 2 роки повномасштабного вторгнення бюджет Києва — 155 мільярдів.

За версією ДБР, кожна третя гривня крадеться. На жаль, це такий тариф.

Наприклад, якщо ми заговорили про метро — у метрополітен "Метробуд" отримав передоплату від Києва на 4 мільярда гривень на метро на Виноградар. 10 років гроші пролежали на рахунку, за 10 років не побудували. Накрапало 217 мільйонів гривень, ці відсотки вкрали, а зараз київська влада буде намагатися повернути кошти, за які зробили передоплату чомусь.

Голова Офісу трансформації Максим Бахматов. Фото: скриншот

І зараз "Метробуда" немає, бо там є акціонери з Росії, з країни-агресорки, вони будуть намагатися це все якось розвалити, і сказали, що будуть новий контракт заключати, а з ким — невідомо. Хто вміє будувати метро — не знаємо. Напевно, автодорожники будуть.

— А щодо мостів, скажіть, які мости в Києві не є аварійними? По яких ви радите їздити?

— Я раджу їздити по Дарницькому — це найбільш новий. Потім я раджу їздити по Північному мосту. А решта — аварійні.

І реально, коли я їду по мосту Патона, я відкриваю віконце, тримаю двома руками кермо, тому що я знаю, що я можу впасти. І щоб виплисти з Дніпра, я маю бути готовим. І це не жарт — у нього пʼятий рівень аварійності.

Ним не можна користуватися. Але це відомо з 17-го року.

— А де ж тоді зараз брати гроші на інфраструктурні проєкти, щоб це виправляти?

— Для цього потрібно побудувати ефективну систему керування містом — прозору, аудийовану. Бо нинішнє керівництво, наприклад, не змогло отримати кредит від Світового банку на продовження швидкісного трамвая від Вокзальної площі до Спортивної.

Друге — японський уряд виділив мільярд доларів на будівництво Бортницької станції аерації, яка аварійна на 90%. Це, вибачайте, всі какулі міста Києва.

Бортницька станція аерації. Фото: КМДА

Позняки, Осокорки, Харківський район нюхають ці какулі через те, що Кличко не може виконати умови кредиту. А японці дуже суворо ставляться, щоб київська влада не вкрала. І японці кажуть — не хочете працювати як ми кажемо, грошей не дамо.

— А які там вимоги?

— Красти не можна.

— Давайте згадаємо тепер про Подільсько-Воскресенський міст. Він не закінчений, але запущений.

— По ньому їздить автобус, ним користується за 1 пересування через міст 10 людей. У міст вгашено 20-25 мільярдів гривень.

І він зробив тільки 1 пелюсточок на Русанівські сади. Це приватний сектор, це дачки, які там вже дуже давно, і там звичайно не хайвей, щоб ним користуватися. А мав цей міст йти на Троєщину.

І вони не добудували його. Бо фінального проєкту на Троєщину немає. Де він буде проходити — ніхто не знає.

А ще він впирається в Верхній Вал. І колапс автомобільний буде такий, що весь Поділ стане в гігантському заторі.

Бо ще тоді СРСР казав, що якщо буде збільшуватись кількість машин, треба буде будувати тунель. А як київська влада може тунель побудувати, якщо в неї Деміївська зупинилася — а там всього 27 метрів аварійного тунелю. А тут треба кілометри будувати, я б не довірив.

За що київська влада не візьметься, вона не може добудувати. Шулявській міст будується вже 5 років, бюджет збільшився з 600 млн до 2 млрд 100 млн грн, а вони не можуть його добудувати. А це не міст — це перехід. І таких переходів у Києві 70, і вони на 90% аварійні.

Отже, якщо не робити проєктів з такими великими брендами, як Світовий банк, то нічого не вийде. Але Світовий банк вони не допустили, бо вони не дають вкрасти.

— А от як крадуть? Поясніть механізм.

Світового банку не подобається, що залучаються ноунейм-компанії, незрозумілі власники, незрозумілі акціонери, немає фінансового міжнародного аудиту. І коли в тебе ноунейми йдуть будувати мега проєкти, шанси, що вони вкрадуть — дуже великі.

Коли приходить системна міжнародна компанія — умовно, уявімо, Самсунг. Бренд Самсунг значно дорожчий, ніж ті кошти, які можна вкрасти, і він ніколи не буде красти, бо йому правильно розвиватися і заробляти своїх 8-10-15% прибутку на такому великому проєкті — це непогано.

Голова Офісу трансформації Максим Бахматов та ведучий Віталій Прудиус. Фото: скриншот

Умовно на Бортницькій станції аерації компанія, що буде будувати, або група компаній, заробить 100 мільйонів доларів. Це нормальні гроші, я вважаю, але київська влада хоче вкрасти 300-400 мільйонів і не добудувати, і кияни нічого не отримають.

— Як зупинити тоді це крадівництво?

— Я скажу, що я займаюсь цим кейсом дуже давно. Мені цікаво розібратися на прикладі ВДНГ, генеральним директором якого я був, і пояснив — для того, щоб проєкт державний був успішний, треба перестати красти і в білу заробляти кошти.

У мене була досить висока зарплата, але я і не отримував її від держави, я заробляв самостійно. Держава мені ні копійки не платила, у мене була зарплата 600 000 гривень, на той час це було там приблизно 2000-3000 доларів на місяць, це нормальна зарплата для того, щоб генеральний директор спокійно собі працював.

Але в контракті було прописано з держуправління справами президента, що я маю заробити ці кошти, і тоді я їх можу собі виплатити як генеральний директор.

Отже, починається боротьба з корупцією з показників ефективності прозорого аудиту і закриття неефективних комунальних підприємств, які є корупційними годівницями.

Наприклад, "Київтеплоенерго", яка має чинний контракт з країною-агресором на 200 мільйонів гривень. Усі деталі по цьому ми передаємо в НАБУ, вони проводять розслідування.

До речі, оця перлина київського мера — парк ''Наталка'' — в нього ввалено 2 мільярда гривень. І ще зʼясувалось, що "Київзеленбуд" вкрав там 300 мільйонів гривень і навіть не виводив гроші в Україну, а відразу придбав собі нерухомість в Іспанії та Італії. Клас? Ну, але НАБУ вже цим займається.

— Я знаю, що ви підготували нам деякі документи. Розкажіть, що очікує на Троєщину?

— Обіцяли метро на Троєщину. Отже, метро не буде. І мені було цікаво, чому.

З'ясувалося, що коли Радянський Союз планував метро на Троєщину, гроші ніхто не рахував. Нинішній мер подивився на ці проєкти і сказав — точно, буде у 18 році, потім в 19, потім в 20, а щось не виходить.

Я поясню чому. Тому що там така велика вартість будівництва — в середньому 4 мільярди гривень на кілометр — що таких грошей в принципі в країні вже не буде. Або відбудовуємо Маріуполь після перемоги, або вкладаємо гроші в метро на Троєщину, але троєщинці мають отримати свій транспорт.

Є такий проєкт, називається "Велике транспортне коло". Це проєкт, який з'єднає, як ви бачите, Троєщину одним стаціонарним, одним легким мостом, покриє всю Троєщину. Це наземне метро, так звані спідтрами.

Приклад швидкісного трамваю. Фото: google.com

Таке вже відкрилося у Тель-Авіві пару місяців тому і працює у Відні, у Франкфурті, таке інше. А саме головне — тут фіксована вартість в середньому 10-12 мільйонів євро на кілометр, і будують міжнародні компанії за фінансування міжнародних інституцій. Вкрасти буде неможливо, але півтора мільйона киян щодня отримуватимуть сучасний транспорт.

Це готовий проєкт, його зробив Офіс трансформації разом з міжнародними експертами, з експертами Світового банку, з транспортними експертами.

Приблизна вартість цього проєкту довоєнна була близько 50 мільярдів гривень, 2 мільярда доларів. Але це кошти, які протягом 2 років вкрала київська влада вже. Тобто воно б вже окупилося, якби не вкрали.

— Ви були радником Віталія Кличка. Як ви потрапили туди?

— До мене звернувся Віталій Володимирович з пропозицією допомогти в розвитку Києва. Так як до того я успішно розвивав ВДНГ — державний проєкт, потім Unit.City — інноваційний центр. Звичайно, мені було цікаво подивитися, як працює все місто.

Я йому сказав: Віталій Володимирович, я вам допоможу без копійки грошей, я не буду витрачати комунальні державні кошти, у мене не буде підпису, я буду радником на громадських засадах.

Віталій Кличко і Максим Бахматов. Фото: КМДА

Але завдяки цьому впливу, шарму і експертним проєктом, таким, як цей, це експертний проєкт, ми зможемо зробити дуже багато. Наприклад, ми побудували 4G в метрополітені. До мене 10 років цього не могли зробити.

У момент, коли я прийшов у вересні, до мене звернулися всі оператори, і Хуавей сказав — Максим Олександровича, нас керівництво метрополітену не допускає до проєкту інвестиційного вартістю мільярд гривень, ми хочемо потратити власні кошти, щоб для киян побудувати надшвидкісний інтернет всередині метро.

Знаєте, що сказало метро? Це ж режимний об'єкт, не можна, не можна, не можна. І знаєте, що пропонували? А в нас вже побудовано інтернет, придбайте компанію, най-фай чи ще щось, і там будуйте.

Ні-ні, ми в корупції не граємось. Я сказав: Віталій Володимирович, тримайся, я тобі буду допомагати, разом з Кабміном ми все побудуємо. Дякую депутатам і Прокопʼєву Володимиру за те, що він зміг пояснити депутатам, навіщо проголосувати було двічі за тарифи. Допомогли. І зараз кияни отримали те, що до того 10 років не могли зробити. І це зробив Офіс трансформація.

— А чому ви пішли з команди Кличка?

— А ми домовлялися, що я допомагаю в неполітичних конструкціях. Ми домовлялися, що я формально можу прийняти участь у виборах мера в 2024-2025 році, я це пояснив письмово Віталію Володимировичу.

Я сказав, що я можу бути його конкурентом, але зараз, в 2020 році, я не йду на вибори. Не підтримую ані "Удар", ані "ЄС", ані "Слуг", ані "Голос". Я самостійно розвиваю громадські об'єднання, Офіс трансформації, тому що мені не вистачає знань і вмінь в керуванні містом, щоб вриватися в цю виборчу кампанію.

Я сказав — Віталій Володимирович, до побачення, на виборах ви самостійно, я вам не допомагаю. Якщо після виборів ви відчуєте, що вам потрібно допомога, звертайтеся.

Прийшов жовтень 20-го, листопад 20-го пройшов весь 2021 рік — не звернувся. Я думаю — Віталій Володимирович, ви не звернулися, я почну допомагати вам зверху вниз, і я зробив розслідування про першого заступника київського міського голови Поворозника Миколи Юрійовича.

Заступник київського міського голови Микола Поворозник. Фото: КМДА

Ми знайшли потенційну корупцію майже на 600 мільйонів гривень, він обіцяв подати на мене до суду. А подав вже під час повномасштабного вторгнення. Ми почали таким чином динамічно розвивати КМДА і розвалювати його ззовні.

— А хто фінансує Офіс трансформації? Як це працює?

— Так як ми, напевно, єдине громадське об'єднання, що пройшло фінансовий аудит від компанії Crowe. Це сьома компанія в світі по аудиту міжнародна. Вони приблизно 6 місяців перевіряли всі наші фінансові транзакції, всі наші договори, акти, такі інше.

І аудит сказав, що ми прозорі — ідеальне громадське об'єднання. Нас фінансує в середньому 500-700 людей, їхній чек в середньому 400-800 гривень. Ми збираємо умовно там 200 000 гривень на місяць, і цього достатньо для того, щоб фінансувати адміністративну діяльність, юридичну, офісну діяльність.

Коли в нас іде суд, умовно, з Поворозником, нам допомагають адвокати безкоштовно, вони знають, що це на розвиток Києва, і компанія JYSK разом з нами співпрацювала півтора року безкоштовно. Це вклад в розвиток Києва.

— Навіщо це вам?

— Мені прийдеться керувати Києвом, розвивати як мер і як менеджер, як керівник приблизно 10 років, щоб підняти його з цього занепаду, який зараз є.

Після проекту величезного на 300 гектарів ВДНГ і величезного по об'ємам інвестицій Unit.City це логічне продовження моєї кар'єри як урбаністичного менеджера й ефективного керівника.

А чим відрізняється політик від державника, знаєте? Політик, такий як Кличко, думає про наступні вибори, а державник, такий як я, думає про наступне покоління. Мені цікаво, щоб це залишилось для моїх дітей, для моєї мами, яка тут живе.