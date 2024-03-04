В Киеве проведут массовую проверку работы ВВК

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Киеве начинается проверка военно-врачебных комиссий. Чиновник подписал соответствующий приказ о создании группы для проведения проверки.

Об этом Ляшко сообщил в Facebook в понедельник, 4 марта.

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Ляшко сообщил, что такое решение было принято на фоне растущего числа жалоб, которые министерство получает в последнее время. Большинство из этих жалоб касаются основных аспектов, которые, при наличии желания, могут быть быстро исправлены.

"Это и несоблюдение электронной очереди и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты. С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", — написал министр.

По словам чиновника, чтобы облегчить процесс прохождения медицинского осмотра и сделать его более комфортным, в 2023 году был введен специальный пакет в рамках Программы медицинских гарантий. Этот пакет позволяет военнообязанным проходить осмотр в гражданских медицинских учреждениях в строго установленные сроки.

"Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений", — добавил Ляшко.

Министр добавил, что комиссия не будет игнорировать другие проблемы, такие как:

коррупция, включая требование взяток за учет всех заболеваний и состояний во время осмотра;

незаконная переправка мужчин призывного возраста через границу;

формальный подход к прохождению медосмотра военнообязанными;

небрежность врачей и проблемы с опровержением выводов.

Сообщение Виктора Ляшко. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду новое законопроект о военном учету, мобилизационной подготовке и военной службе. Одна из статей этого законопроекта вводит требование для определенных групп граждан Украины пройти военно-врачебную комиссию повторно.

Адвокат Богдан Переседа заявил, что все военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных.