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У Києві проведуть масову перевірку роботи ВЛК

4 березня 2024 17:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві проведуть масову перевірку роботи ВЛК
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що у Києві розпочинається перевірка військово-лікарських комісій. Чиновник підписав відповідний наказ щодо створення групи для проведення перевірки.

Про це Ляшко повідомив у Facebook у понеділок, 4 березня.

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Ляшко повідомив, що таке рішення було ухвалено на тлі кількості скарг, які міністерство отримує останнім часом. Більшість із цих скарг стосуються основних аспектів, які, за бажанням, можуть бути швидко виправлені.

"Це і недотримання електронної черги та відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", — написав міністр.

За словами чиновника, щоб полегшити процес проходження медичного огляду та зробити його більш комфортним, у 2023 році було запроваджено спеціальний пакет у рамках Програми медичних гарантій. Цей пакет дозволяє військовозобов'язаним проходити огляд у цивільних медичних установах у встановлені терміни.

"Проте досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медустанов", додав Ляшко.

Міністр додав, що комісія не ігноруватиме інших проблем, таких як:

  • корупція, включаючи вимогу хабарів за облік усіх захворювань та станів під час огляду;
  • незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон;
  • формальний підхід до проходження медогляду військовозобов'язаними;
  • недбалість лікарів та проблеми із спростуванням висновків.
ВЛК в Україні
Повідомлення Віктора Ляшка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про військовий облік, мобілізаційну підготовку та військову службу. Одна зі статей цього законопроєкту запроваджує вимогу для певних груп громадян України пройти військово-лікарську комісію повторно.

Адвокат Богдан Переседа заявив, що всі військовозобов'язані чоловіки мають з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних.

Віктор Ляшко
МОЗ
Київ
військкомат
військовий призов
військовий облік
мобілізація
перевірки
ВЛК
військовозобов'язані

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