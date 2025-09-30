Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве провели арт-терапию для детей защитников — фоторепортаж

В Киеве провели арт-терапию для детей защитников — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 17:06
В Киеве провели арт-терапию для детей ко Дню защитников Украины
Арттерапия для детей Героев. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 30 сентября, в Киеве состоялось арттерапевтическое мероприятие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины. Событие собрало детей Героев — лицеистов Киевского лицея МВД, родители которых отдали свою жизнь или здоровье, защищая страну.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко с места событий.

Реклама
Читайте также:

Арттерапия для детей Героев

30 сентября в 14:30 участники собрались на базе Полиции охраны, где для них организовали творческие занятия.

Арттерапия стала возможностью для подростков выразить эмоции, почувствовать поддержку и восстановить внутренний баланс через искусство.

В Киеве провели арт-терапию для детей защитников — фоторепортаж - фото 1
Арттерапия для детей Героев. Фото: Новини.LIVE
В Киеве провели арт-терапию для детей защитников — фоторепортаж - фото 2
Мероприятие для детей защитников. Фото: Новини.LIVE
В Киеве провели арт-терапию для детей защитников — фоторепортаж - фото 3
Мероприятие к Дню Защитников Украины. Фото: Новини.LIVE
В Киеве провели арт-терапию для детей защитников — фоторепортаж - фото 4
Арттерапия для детей Героев. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что недавно в Одессе состоялась акция памяти под названием "Минута молчания". Мероприятие организовали одновременно в трех районах города. Люди собрались, чтобы почтить павших защитников Украины, которые отдали свои жизни в войне с Россией.

А до этого во Львове провели акцию, посвященную теме военнопленных и пропавших без вести украинских защитников. Горожане вышли на центральные улицы, чтобы напомнить обществу и миру о тех, кто до сих пор находится в российском плену и не смог вернуться домой.

ВСУ дети военные День защитников и защитниц Украины война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации