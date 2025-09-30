В Киеве провели арт-терапию для детей ко Дню защитников Украины

Арттерапия для детей Героев. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 30 сентября, в Киеве состоялось арттерапевтическое мероприятие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины. Событие собрало детей Героев — лицеистов Киевского лицея МВД, родители которых отдали свою жизнь или здоровье, защищая страну.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко с места событий.

Арттерапия для детей Героев

30 сентября в 14:30 участники собрались на базе Полиции охраны, где для них организовали творческие занятия.

Арттерапия стала возможностью для подростков выразить эмоции, почувствовать поддержку и восстановить внутренний баланс через искусство.

Арттерапия для детей Героев. Фото: Новини.LIVE

Мероприятие для детей защитников. Фото: Новини.LIVE

Мероприятие к Дню Защитников Украины. Фото: Новини.LIVE

Арттерапия для детей Героев. Фото: Новини.LIVE

