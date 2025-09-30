У Києві провели арттерапію для дітей до Дня захисників України

У Києві провели арттерапію для дітей захисників — фоторепортаж
У вівторок, 30 вересня, Києві відбувся арттерапевтичний захід, свячений Дню захисників та захисниць України. Подія зібрала дітей Героїв — ліцеїстів Київського ліцею МВС, батьки яких віддали своє життя чи здоров’я, захищаючи країну.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко з місця подій.
Арттерапія для дітей Героїв
30 вересня о 14:30 учасники зібралися на базі Поліції охорони, де для них організували творчі заняття.
Арттерапія стала нагодою для підлітків висловити емоції, відчути підтримку та відновити внутрішній баланс через мистецтво.
Нагадаємо, що нещодавно в Одесі відбулася акція пам’яті під назвою "Хвилина мовчання". Захід організували одночасно в трьох районах міста. Люди зібралися, щоб вшанувати полеглих захисників України, які віддали свої життя у війні з Росією.
А до цього у Львові провели акцію, присвячену темі військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Містяни вийшли на центральні вулиці, щоб нагадати суспільству й світові про тих, хто досі перебуває в російському полоні та не зміг повернутися додому.
Читайте Новини.LIVE!