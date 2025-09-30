У Києві провели арттерапію для дітей до Дня захисників України

Арттерапія для дітей Героїв. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 30 вересня, Києві відбувся арттерапевтичний захід, свячений Дню захисників та захисниць України. Подія зібрала дітей Героїв — ліцеїстів Київського ліцею МВС, батьки яких віддали своє життя чи здоров’я, захищаючи країну.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко з місця подій.

Арттерапія для дітей Героїв

30 вересня о 14:30 учасники зібралися на базі Поліції охорони, де для них організували творчі заняття.

Арттерапія стала нагодою для підлітків висловити емоції, відчути підтримку та відновити внутрішній баланс через мистецтво.

Арттерапія для дітей Героїв. Фото: Новини.LIVE

Захід для дітей захисників. Фото: Новини.LIVE

Захід до Дня Захисників України. Фото: Новини.LIVE

Арттерапія для дітей Героїв. Фото: Новини.LIVE

