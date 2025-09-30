Відео
Україна
Відео

У Києві провели арттерапію для дітей захисників — фоторепортаж

У Києві провели арттерапію для дітей захисників — фоторепортаж

Дата публікації: 30 вересня 2025 17:06
У Києві провели арттерапію для дітей до Дня захисників України
Арттерапія для дітей Героїв. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 30 вересня, Києві відбувся арттерапевтичний захід, свячений Дню захисників та захисниць України. Подія зібрала дітей Героїв — ліцеїстів Київського ліцею МВС, батьки яких віддали своє життя чи здоров’я, захищаючи країну.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко з місця подій.

Читайте також:

Арттерапія для дітей Героїв

30 вересня о 14:30 учасники зібралися на базі Поліції охорони, де для них організували творчі заняття.

Арттерапія стала нагодою для підлітків висловити емоції, відчути підтримку та відновити внутрішній баланс через мистецтво.

У Києві провели арттерапію для дітей захисників — фоторепортаж - фото 1
Арттерапія для дітей Героїв. Фото: Новини.LIVE
У Києві провели арттерапію для дітей захисників — фоторепортаж - фото 2
Захід для дітей захисників. Фото: Новини.LIVE
У Києві провели арттерапію для дітей захисників — фоторепортаж - фото 3
Захід до Дня Захисників України. Фото: Новини.LIVE
У Києві провели арттерапію для дітей захисників — фоторепортаж - фото 4
Арттерапія для дітей Героїв. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі відбулася акція пам’яті під назвою "Хвилина мовчання". Захід організували одночасно в трьох районах міста. Люди зібралися, щоб вшанувати полеглих захисників України, які віддали свої життя у війні з Росією.

А до цього у Львові провели акцію, присвячену темі військовополонених та зниклих безвісти українських захисників. Містяни вийшли на центральні вулиці, щоб нагадати суспільству й світові про тих, хто досі перебуває в російському полоні та не зміг повернутися додому.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
