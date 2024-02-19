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В Киеве провели ремонт укрытия с убытком на 870 тыс. гривен — детали

19 февраля 2024 13:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве провели ремонт укрытия с убытком на 870 тыс. гривен — детали
Укрытие, в котором провели ремонт. Фото: Киевская городская прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве осуществили ремонт укрытия с убытком более чем в 870 тыс. гривен. Работы были проведены с нарушением норм и в неполном объеме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Убытки при ремонте укрытия в Киеве

В 2022 между центром физического здоровья при Деснянской районной государственной администрации и подрядчиком был заключен договор на капитальный ремонт нежилого помещения на проспекте Маяковского. Также в этом помещении должны были обустроить укрытие.

Однако работы провели с нарушением строительных норм и в неполном объеме, а директор центра все равно подписала акты выполненных работ — подрядчик получил более 870 тыс. гривен из городского бюджета.

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Укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
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Укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
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Укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
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Укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
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Укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
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Укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
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Укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура

"В настоящее время руководитель центра физического здоровья при Деснянской РГА сообщен о подозрении", — рассказали в прокуратуре.

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Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили группу лиц, присвоивших деньги на закупках модульных укрытий для школьников. Им удалось украсть 5,4 млн. грн. бюджетных средств.

Также мы писали, что в Запорожье местные власти должны открыть подземные школы, чтобы перейти на офлайн-обучение. Такие учебные заведения могут работать в городе уже 1 сентября.

госбюджет
убытки
Киев
ремонт
война в Украине
укрытия

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