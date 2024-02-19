У Києві провели ремонт укриття зі збитками на 870 тис. гривень — деталі
У Києві здійснили ремонт укриття зі збитками у понад 870 тис. гривень. Роботи були проведені з порушенням норм та в неповному обсязі.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у понеділок, 19 лютого.
Збитки під час ремонту укриття в Києві
У 2022 році між центром фізичного здоров’я при Деснянській районній державній адміністрації та підрядником було укладено договір на капітальний ремонт нежитлового приміщення на проспекті Маяковського. Також у цьому приміщенні мали облаштувати укриття.
Однак роботи провели з порушенням будівельних норм та в неповному обсязі, а директор центру все одно підписав акти виконаних робіт — підрядник отримав понад 870 тис. гривень з міського бюджету.
"Наразі керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА повідомлено про підозру", — розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили групу осіб, які привласнили гроші на закупівлях модульних укриттів для школярів. Їм вдалося вкрасти 5,4 млн грн бюджетних коштів.
Також ми писали, що у Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.
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