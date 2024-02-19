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У Києві провели ремонт укриття зі збитками на 870 тис. гривень — деталі

19 лютого 2024 13:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві провели ремонт укриття зі збитками на 870 тис. гривень — деталі
Укриття, в якому провели ремонт. Фото: Київська міська прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві здійснили ремонт укриття зі збитками у понад 870 тис. гривень. Роботи були проведені з порушенням норм та в неповному обсязі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у понеділок, 19 лютого.

Збитки під час ремонту укриття в Києві

У 2022 році між центром фізичного здоров’я при Деснянській районній державній адміністрації та підрядником було укладено договір на капітальний ремонт нежитлового приміщення на проспекті Маяковського. Також у цьому приміщенні мали облаштувати укриття.

Однак роботи провели з порушенням будівельних норм та в неповному обсязі, а директор центру все одно підписав акти виконаних робіт — підрядник отримав понад 870 тис. гривень з міського бюджету.

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Укриття. Фото: Київська міська прокуратура
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Укриття. Фото: Київська міська прокуратура
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Укриття. Фото: Київська міська прокуратура
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Укриття. Фото: Київська міська прокуратура
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Укриття. Фото: Київська міська прокуратура
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Укриття. Фото: Київська міська прокуратура
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Укриття. Фото: Київська міська прокуратура

"Наразі керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській РДА  повідомлено про підозру", — розповіли в прокуратурі.

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Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, у Дніпропетровській області викрили групу осіб, які привласнили гроші на закупівлях модульних укриттів для школярів. Їм вдалося вкрасти 5,4 млн грн бюджетних коштів.

Також ми писали, що у Запоріжжі місцева влада має відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Такі навчальні заклади можуть запрацювати в місті вже 1 вересня.

держбюджет
збитки
Київ
ремонт
війна в Україні
укриття

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