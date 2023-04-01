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В Киеве провели толоку-уборку на Аскольдовой могиле

1 апреля 2023 19:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Могила Героя Украины Дмитрия Коцюбайло на Аскольдовой могиле
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 1 апреля, в Киеве в парке Аскольдова могила, провели народную толоку-уборку. К доброму делу приобщились все неравнодушные, даже дети.

Соответствующие фото с толоки-уборки обнародовало УП.

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Толока-уборка на Аскольдовой могиле

Известно, что организатором действа была невеста погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), военная ВСУ и руководительница медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова.

уборка на Аскольдовой могиле

уборка на Аскольдовой могиле

уборка на Аскольдовой могиле

уборка на Аскольдовой могиле

уборка на Аскольдовой могиле

уборка на Аскольдовой могиле

уборка на Аскольдовой могиле

уборка на Аскольдовой могиле

Напомним, 21 марта военная ВСУ и руководительница медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова зарегистрировала на сайте Офиса Президента петицию о создании Национального Пантеона Героев на Аскольдовой Могиле. А уже 23 марта удалось собрать 25 тысяч голосов. У петиции отмечено, что здесь должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины.

В частности, Михайлова предлагает перезахоронить Павла Скоропадского, Симона Петлюру, Степана Бандеру, Евгения Коновальца, похороненных за пределами Украины.

Добавим, недавно на Аскольдовой могиле похоронили павшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"), невестой которого была автор петиции Алина Михайлова.

Фото: Дмитрий Ларин, УП

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