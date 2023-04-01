У Києві провели толоку-прибирання на Аскольдовій могилі

Могила Героя України Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі

У суботу, 1 квітня, у Києві в парку Аскольдова могила, провели народну толоку-прибирання. До доброї справи долучилися усі небайдужі, навіть діти.

Відповідні фото з толоки-прибирання оприлюднила УП.

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Відомо, що організаторкою дійства була наречене загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), військова ЗСУ та керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова.

Нагадаємо, 21 березня військова ЗСУ та керівниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова зареєструвала на сайті Офісу Президента петицію про створення Національного Пантеону Героїв на Аскольдовій Могилі. А вже 23 березня вдалося зібрати 25 тисяч голосів. У петицій зазначено, що тут мають відбуватися почесні поховання та встановлюватися памʼятні обʼєкти для увічнення видатних історичних діячів України.

Зокрема, Михайлова пропонує перепоховати Павла Скоропадського, Симона Петлюру, Степана Бандеру, Євгена Коновальця, які поховані за межами України.

Додамо, нещодавно на Аскольдовій могилі поховали полеглого Героя України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), нареченою якого була авторка петиції Аліна Михайлова.

Фото: Дмитро Ларін, УП