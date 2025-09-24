Игры Героев собрали в Киеве ветеранов и семьи на совместную тренировку

В Киеве провели открытую тренировку для ветеранов — фото
В Киеве 24 сентября состоялась открытая адаптивная тренировка, которую организовала команда "Игры Героев". Событие собрало ветеранов с ампутациями и другими сложными ранениями, а также их семьи, тренеров, реабилитологов, волонтеров и всех желающих присоединиться к поддержке.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.
В Киеве провели тренировку для ветеранов войны
Главной частью мероприятия стала презентация первого в Украине образовательного сериала об адаптивных тренировках после ампутаций, созданного для платформы Дія.Освіта. Проект готовили более года, чтобы показать, что спорт и восстановление возможны даже без специальных залов и дорогостоящего оборудования.
Организаторы отметили: адаптивная тренировка — это не спорт для рекордов или зрелищное шоу, а путь к возвращению уверенности в собственных силах. Его цель - помочь человеку снова почувствовать себя, сделать первые движения не в одиночку и преодолеть барьеры после ранения.
Участие в тренировке было бесплатным, а для ветеранов предусмотрели поддержку с компенсацией проезда.
