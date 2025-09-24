Ігри Героїв зібрали у Києві ветеранів і родини на спільне тренування

Ветеран виконує вправу на витривалість. Фото: Новини.LIVE

У Києві 24 вересня відбулося відкрите адаптивне тренування, яке організувала команда "Ігри Героїв". Подія зібрала ветеранів з ампутаціями та іншими складними пораненнями, а також їхні родини, тренерів, реабілітологів, волонтерів і всіх охочих долучитися до підтримки.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

У Києві провели тренування для ветеранів війни

Головною частиною заходу стала презентація першого в Україні освітнього серіалу про адаптивні тренування після ампутацій, створеного для платформи Дія.Освіта. Проєкт готували понад рік, аби показати, що спорт і відновлення можливі навіть без спеціальних залів та дорогого обладнання.

Організатори наголосили: адаптивне тренування — це не спорт для рекордів чи видовищне шоу, а шлях до повернення впевненості у власних силах. Його мета — допомогти людині знову відчути себе, зробити перші рухи не наодинці та подолати бар’єри після поранення.

Участь у тренуванні була безкоштовною, а для ветеранів передбачили підтримку з компенсацією проїзду.

