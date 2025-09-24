Відео
Україна
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
У Києві провели відкрите тренування для ветеранів — фото

У Києві провели відкрите тренування для ветеранів — фото

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 14:57
Ігри Героїв зібрали у Києві ветеранів і родини на спільне тренування
Ветеран виконує вправу на витривалість. Фото: Новини.LIVE

У Києві 24 вересня відбулося відкрите адаптивне тренування, яке організувала команда "Ігри Героїв". Подія зібрала ветеранів з ампутаціями та іншими складними пораненнями, а також їхні родини, тренерів, реабілітологів, волонтерів і всіх охочих долучитися до підтримки.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Читайте також:

У Києві провели тренування для ветеранів війни

Головною частиною заходу стала презентація першого в Україні освітнього серіалу про адаптивні тренування після ампутацій, створеного для платформи Дія.Освіта. Проєкт готували понад рік, аби показати, що спорт і відновлення можливі навіть без спеціальних залів та дорогого обладнання.

Тренування
Тренування. Фото: Новини.LIVE
Тренування ветеранів
Тренерка допомагає ветерану виконати вправу. Фото: Новини.LIVE

Організатори наголосили: адаптивне тренування — це не спорт для рекордів чи видовищне шоу, а шлях до повернення впевненості у власних силах. Його мета — допомогти людині знову відчути себе, зробити перші рухи не наодинці та подолати бар’єри після поранення.

Тренування для ветеранів в Києві
Тренування для охочих. Фото: Новини.LIVE
ВДНГ Київ тренування
Тренування для ветеранів. Фото: Новини.LIVE

Участь у тренуванні була безкоштовною, а для ветеранів передбачили підтримку з компенсацією проїзду. 

Нагадаємо, також в Мінсоцполітики та МОЗ визначили ключові та пріоритетні напрямки у розвитку протезування в Україні

Також у Львові кілька днів тому відкрили новий центр для надання послуг ветеранам війни.

Київ спорт ветерани тренування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
