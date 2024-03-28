В Киеве провели заседание Совета обороны — есть угроза новых обстрелов РФ и проникновения ДРГ
В Киеве провели срочное заседание Совета обороны по обеспечению безопасности в столице. Причиной стали последние ракетные атаки российских оккупантов и угроза новых обстрелов, а также опасность проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Какие решения приняла Рада оборона Киева
"Поводом заседания Совета Обороны стали последние заявления руководителей страны-агрессора относительно намерений увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника", — написали в КМВА, говоря о причинах срочного заседания.
Учитывая это, во время встречи были приняты следующие решения:
- проработать проведение мероприятий в Киеве, предусматривающих привлечение численного количества людей;
- пересмотреть документы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей;
- приказать всем силовым и военным структурам города усилить внимание к местам скопления людей;
- обеспечить доступ к укрытиям и "пунктам незламності".
Кроме того, будут отдельно осуществлять мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации и провокаций.
Напомним, Служба безопасности Украины "на горячем" задержала двух вражеских агентов, пытавшихся взорвать железнодорожную линию в Полтавской области. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Также в Днепропетровской области разоблачили и осудили агента ФСБ, который отслеживал и сообщал данные о тяжелой дальнобойной артиллерии ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!