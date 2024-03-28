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У Києві провели засідання Ради оборони — є загроза нових обстрілів РФ та проникнення ДРГ

28 березня 2024 10:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві провели засідання Ради оборони — є загроза нових обстрілів РФ та проникнення ДРГ
Блокпости на виїзді з міста. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві провели невідкладне засідання Ради оборони щодо забезпечення безпеки у столиці. Причиною стали останні ракетні атаки російських окупантів та загроза нових обстрілів, а також небезпека проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до міста. 

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. 

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Які рішення ухвалила Рада оборони Києва

"Приводом засідання Ради Оборони стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян. Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника", — написали у КМВА, говорячи про причини термінового засідання. 

Враховуючи це, під час зустрічі ухвалили такі рішення:

  • опрацювати проведення заходів у Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей;
  • переглянути документи з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей;
  • наказати усім силовим та військовим структурам міста посилити увагу до місць скупчення людей;
  • забезпечити доступ до укриттів та "пунктів незламності".

Крім того, окремо здійснюватимуть моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації й провокацій.

Спроби проникнення ДРГ у Київ
Засідання Ради оборони Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України на гарячому затримала двох ворожих агентів, які намагались підірвати залізничну лінію у Полтавській області. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Також у Дніпропетровській області викрили та засудили агента ФСБ, який відстежував та повідомляв дані про важку далекобійну артилерію ЗСУ.

Київ
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диверсія
окупанти
війна в Україні
ДРГ

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