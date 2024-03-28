У Києві провели засідання Ради оборони — є загроза нових обстрілів РФ та проникнення ДРГ

Блокпости на виїзді з міста. Фото: УНІАН

У Києві провели невідкладне засідання Ради оборони щодо забезпечення безпеки у столиці. Причиною стали останні ракетні атаки російських окупантів та загроза нових обстрілів, а також небезпека проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до міста.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

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"Приводом засідання Ради Оборони стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян. Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника", — написали у КМВА, говорячи про причини термінового засідання.

Враховуючи це, під час зустрічі ухвалили такі рішення:

опрацювати проведення заходів у Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей;

переглянути документи з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей;

наказати усім силовим та військовим структурам міста посилити увагу до місць скупчення людей;

забезпечити доступ до укриттів та "пунктів незламності".

Крім того, окремо здійснюватимуть моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації й провокацій.

Засідання Ради оборони Києва. Фото: скриншот

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Також у Дніпропетровській області викрили та засудили агента ФСБ, який відстежував та повідомляв дані про важку далекобійну артилерію ЗСУ.