У Києві провели засідання Ради оборони — є загроза нових обстрілів РФ та проникнення ДРГ
У Києві провели невідкладне засідання Ради оборони щодо забезпечення безпеки у столиці. Причиною стали останні ракетні атаки російських окупантів та загроза нових обстрілів, а також небезпека проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до міста.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Які рішення ухвалила Рада оборони Києва
"Приводом засідання Ради Оборони стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян. Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника", — написали у КМВА, говорячи про причини термінового засідання.
Враховуючи це, під час зустрічі ухвалили такі рішення:
- опрацювати проведення заходів у Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей;
- переглянути документи з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей;
- наказати усім силовим та військовим структурам міста посилити увагу до місць скупчення людей;
- забезпечити доступ до укриттів та "пунктів незламності".
Крім того, окремо здійснюватимуть моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації й провокацій.
Нагадаємо, Служба безпеки України на гарячому затримала двох ворожих агентів, які намагались підірвати залізничну лінію у Полтавській області. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.
Також у Дніпропетровській області викрили та засудили агента ФСБ, який відстежував та повідомляв дані про важку далекобійну артилерію ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!