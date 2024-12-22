Просили деньги возле Торгового центра — в Киеве разоблачили псевдовоенных и показали их лица

Мужчины, которые называли себя бывшими военными. Фото: Нацполиция

В Киеве возле торгового центра в Дарницком районе двое мужчин просили у людей деньги, представляясь бывшими военными ВСУ. С ними была проведена разъяснительная беседа.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в воскресенье, 22 декабря.

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Правоохранители отмечают, что в социальной сети Instagram было замечено видео, на котором двое мужчин, один с признаками инвалидности, а другой одетый в военную форму без опознавательных знаков, находились возле торгового центра и просили деньги, представляясь бывшими военными ВСУ. Этот ролик набрал несколько тысяч просмотров и распространялся на других онлайн-платформах.

"Во время проверки указанной информации киевские полицейские установили всех участников видеосъёмки. Лжевоенными оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, который недавно переехал в столицу. Оба ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления. Мужчины оказались в трудной жизненной ситуации и решили просить у посетителей торгового центра материальной помощи", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что видео в соцсети распространил один из прохожих, которого мужчинам удалось обмануть относительно своей причастности к Силам обороны.

"Правоохранители провели с мужчинами разъяснительную беседу по поводу недопустимости распространения недостоверной информации и предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь", — подытожили правоохранители.

А житель Луцка в первый год полномасштабной войны России против Украины продавал через соцсети несуществующую военную форму и амуницию. За это суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание.

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