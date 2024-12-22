Просили гроші біля Торгового центру — у Києві викрили псевдовійськових і показали їхні обличчя

Чоловіки, які називали себе колишніми військовими і просили грошей. Фото: Нацполіція

У Києві біля торговельного центру в Дарницькому районі двоє чоловіків просили у людей гроші, представляючись колишніми військовими ЗСУ. З ними було проведено роз’яснювальну бесіду.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва в неділю, 22 грудня.

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Правоохоронці зазначають, що в соціальній мережі Instagram було помічено відео, на якому двоє чоловіків, один з ознаками інвалідності, а інший одягнутий у військову форму без розпізнавальних знаків, перебували біля торговельного центру та просили кошти, представляючись колишніми військовими ЗСУ. Цей ролик набрав кілька тисяч переглядів і поширювався на інших онлайн-платформах.

"Під час перевірки вказаної інформації поліцейські Києва встановили всіх учасників відеозйомки. Псевдовійськовими виявились 39-річний киянин та 34-річний уродженець Херсона, який нещодавно переїхав до столиці. Обидва раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочинів. Чоловіки опинились у скрутному положенні й вирішили просити у відвідувачів торговельного центру матеріальної допомоги", — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що відео у соцмережі поширив один з перехожих, якого чоловікам вдалося обманути щодо нібито своєї причетності до Сил оборони.

"Правоохоронці провели з чоловіками роз’яснювальну бесіду щодо неприпустимості розповсюдження недостовірної інформації та надали контакти служб, які надають соціальну допомогу", — підсумували правоохоронці.

А мешканець Луцька в перший рік повномасштабної війни Росії проти України продавав через соцмережі неіснуючу військову форму та амуніцію. За це суд визнав його винним у шахрайстві і призначив покарання.

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