В Киеве открылась компания, которая будет ремонтировать немецкую военную технику

Зенитная самоходная установка Gepard. Фото: Командование объединенных сил ВСУ

Немецкие самоходные артиллерийские установки, танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard теперь будут ремонтироваться в Украине. В Киеве открылась дочерняя компания франко-германского оборонного концерна KNDS.

Об этом сообщил аналитический проект German Aid to Ukraine в сети X во вторник, 1 октября.

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Франко-германский оборонный концерн KNDS официально открыл свою дочернюю украинскую компанию в Киеве под названием ООО "КНДС Украина".

Целью этой дочерней компании является, в частности, проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту:

бронетранспортеров Leopard 1A5;

Leopard 2;

самоходных артиллерийских установок PzH 2000;

реактивных артиллерийских систем Gepard SPAAG

На более позднем этапе на предприятии планируется производить 155-мм боеприпасы и запасные части вместе с украинской оборонной промышленностью.

Публикация German Aid to Ukraine. Фото: скриншот

Напомним, представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в День защитника и защитниц сделал заявление о поддержке со стороны Альянса. Он сообщил, будут ли там помогать стране присоединиться к альянсу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что США заключили контракт с компанией Boeing на поставку бомб малого диаметра на сумму 6,9 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине.