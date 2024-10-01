В Киеве открылась компания, которая будет ремонтировать немецкую военную технику

В Киеве будут ремонтировать немецкие САУ, Gepard и Leopard — детали
Немецкие самоходные артиллерийские установки, танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard теперь будут ремонтироваться в Украине. В Киеве открылась дочерняя компания франко-германского оборонного концерна KNDS.
Об этом сообщил аналитический проект German Aid to Ukraine в сети X во вторник, 1 октября.
Немецкую военную технику будут ремонтировать в Украине
Франко-германский оборонный концерн KNDS официально открыл свою дочернюю украинскую компанию в Киеве под названием ООО "КНДС Украина".
Целью этой дочерней компании является, в частности, проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту:
- бронетранспортеров Leopard 1A5;
- Leopard 2;
- самоходных артиллерийских установок PzH 2000;
- реактивных артиллерийских систем Gepard SPAAG
На более позднем этапе на предприятии планируется производить 155-мм боеприпасы и запасные части вместе с украинской оборонной промышленностью.
Напомним, представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в День защитника и защитниц сделал заявление о поддержке со стороны Альянса. Он сообщил, будут ли там помогать стране присоединиться к альянсу.
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