У Києві відкрилася компанія, яка ремонтуватиме німецьку військову техніку

Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Німецькі самохідні артилерійські установки, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні. У Києві відкрилася дочірня компанія франко-німецького оборонного концерну KNDS.

Про це повідомив аналітичний проєкт German Aid to Ukraine у мережі X у вівторок, 1 жовтня.

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Франко-німецький оборонний концерн KNDS офіційно відкрив свою українську дочірню компанію в Києві під назвою ТОВ "КНДС Україна".

Метою цієї дочірньої компанії є, зокрема, проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту:

бронетранспортерів Leopard 1A5;

Leopard 2;

самохідних артилерійських установок PzH 2000;

реактивних артилерійських систем Gepard SPAAG.

На більш пізньому етапі на підприємстві планують виробляти 155-мм боєприпаси і запасні частини разом з українською оборонною промисловістю.

Допис German Aid to Ukraine. Фото: скриншот​

Нагадаємо, представник НАТО в Україні Патрік Тернер у День захисника та захисниць зробив заяву щодо підтримки з боку Альянсу. Він повідомив, чи будуть там допомагати країні приєднатися до альянсу.

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