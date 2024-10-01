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У Києві ремонтуватимуть німецькі САУ, Gepard та Leopard — деталі

1 жовтня 2024 18:36
Галина Шподарева - редактор
У Києві відкрилася компанія, яка ремонтуватиме німецьку військову техніку
Зенітна самохідна установка Gepard. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ
Галина Шподарева - редактор

Німецькі самохідні артилерійські установки, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні. У Києві відкрилася дочірня компанія франко-німецького оборонного концерну KNDS

Про це повідомив аналітичний проєкт German Aid to Ukraine у мережі X у вівторок, 1 жовтня. 

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Німецьку військову техніку ремонтуватимуть в Україні

Франко-німецький оборонний концерн KNDS офіційно відкрив свою українську дочірню компанію в Києві під назвою ТОВ "КНДС Україна".

Метою цієї дочірньої компанії є, зокрема, проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту:

  • бронетранспортерів Leopard 1A5;
  • Leopard 2;
  • самохідних артилерійських установок PzH 2000;
  • реактивних артилерійських систем Gepard SPAAG.

На більш пізньому етапі на підприємстві планують виробляти 155-мм боєприпаси і запасні частини разом з українською оборонною промисловістю.

Допис German Aid to Ukraine
Допис German Aid to Ukraine. Фото: скриншот​

Нагадаємо, представник НАТО в Україні Патрік Тернер у День захисника та захисниць зробив заяву щодо підтримки з боку Альянсу. Він повідомив, чи будуть там допомагати країні приєднатися до альянсу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що США уклали контракт з компанією Boeing на постачання бомб малого діаметра на суму 6,9 мільярда доларів. Угода передбачає постачання таких  авіабомб Японії, Болгарії та Україні.

Німеччина зброя військова допомога танки військова техніка війна в Україні

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