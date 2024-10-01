У Києві відкрилася компанія, яка ремонтуватиме німецьку військову техніку

У Києві ремонтуватимуть німецькі САУ, Gepard та Leopard — деталі
Німецькі самохідні артилерійські установки, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні. У Києві відкрилася дочірня компанія франко-німецького оборонного концерну KNDS.
Про це повідомив аналітичний проєкт German Aid to Ukraine у мережі X у вівторок, 1 жовтня.
Німецьку військову техніку ремонтуватимуть в Україні
Франко-німецький оборонний концерн KNDS офіційно відкрив свою українську дочірню компанію в Києві під назвою ТОВ "КНДС Україна".
Метою цієї дочірньої компанії є, зокрема, проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту:
- бронетранспортерів Leopard 1A5;
- Leopard 2;
- самохідних артилерійських установок PzH 2000;
- реактивних артилерійських систем Gepard SPAAG.
На більш пізньому етапі на підприємстві планують виробляти 155-мм боєприпаси і запасні частини разом з українською оборонною промисловістю.
Нагадаємо, представник НАТО в Україні Патрік Тернер у День захисника та захисниць зробив заяву щодо підтримки з боку Альянсу. Він повідомив, чи будуть там допомагати країні приєднатися до альянсу.
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