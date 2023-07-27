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В Киеве спасатели показали последствия вчерашней непогоды в столице

27 июля 2023 13:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве спасатели показали последствия вчерашней непогоды в столице
В Киеве спасатели показали последствия вчерашнего ненастья в столице. Фото: Киевская служба спасения
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 27 июля в Киеве был сильный дождь с громом и молниями. Утром столичные спасатели ликвидировали последствия ненастья.

Об этом сообщает Киевская служба спасения.

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Следовательно, спасатели совершили 2 выезда на локации, где из-за непогоды были повалены деревья. К работам привлекли пять специалистов. Чередование оперативных подразделений продолжается круглосуточно.

Отмечается, что оперативные подразделения выполнили следующие работы:

  • в 05:56 выехали на улицу Тулузы в Святошинском районе, где убрали сваленное на проезжую часть дерево;
  • в 06:33 переехали на улицу Большую Окружную в том же районе города, где освободили от поваленного дерева грузовик.
В Киеве спасатели показали последствия вчерашнего ненастья в столице. Фото: Киевская служба спасения

 

В Киеве спасатели показали последствия вчерашнего ненастья в столице. Фото: Киевская служба спасения

 

В Киеве спасатели показали последствия вчерашнего ненастья в столице. Фото: Киевская служба спасения

Специалисты предупреждают, что ненастье в Киеве все еще продолжается. Специалисты рекомендуют избегать нахождения вблизи деревьев, а также стараться не парковать рядом автотранспорт.

При падении деревьев или ветвей, травмировании людей следует информировать экстренные службы: 101 или 103.

Телефон КАРС "Киевская служба спасения": 044-430-37-13.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 27 июля, на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах.

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