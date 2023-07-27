У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку

У ніч проти 27 липня в Києві був сильний дощ з громом та блискавками. Вранці столичні рятувальники ліквідовували наслідки негоди.

Про це повідомляє Київська служба порятунку.

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Відтак, рятувальники здійснили 2 виїзди на локації, де через негоду були повалені дерева. До робіт залучили пʼятьох фахівців. Чергування оперативних підрозділів триває цілодобово.

Зазначається, що оперативні підрозділи виконали такі роботи:

о 05:56 виїхали на вулицю Тулузи, що в Святошинському районі, де прибрали повалене на проїжджу частину дерево;

о 06:33 переїхали на вулицю Велику Окружну у тому ж районі міста, де звільнили від поваленого дерева вантажівку.

У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку

У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку

У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку

Спеціалісти попереджають, що наразі негода в Києві все ще триває. Фахівці рекомендують уникати перебування поблизу дерев, а також намагатися не паркувати поруч автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей слід інформувати екстрені служби: 101 або 103.

Телефон КАРС "Київська служба порятунку": 044-430-37-13.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали.