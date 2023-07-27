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У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці

27 липня 2023 13:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці
У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 27 липня в Києві був сильний дощ з громом та блискавками. Вранці столичні рятувальники ліквідовували наслідки негоди.

Про це повідомляє Київська служба порятунку.

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Відтак, рятувальники здійснили 2 виїзди на локації, де через негоду були повалені дерева. До робіт залучили пʼятьох фахівців. Чергування оперативних підрозділів триває цілодобово.

Зазначається, що оперативні підрозділи  виконали такі роботи:

  • о 05:56 виїхали на вулицю Тулузи, що в Святошинському районі, де прибрали повалене на проїжджу частину дерево;
  • о 06:33 переїхали на вулицю Велику Окружну у тому ж районі міста, де звільнили від поваленого дерева вантажівку.
У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку 

 

У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку 

 

У Києві рятувальники показали наслідки вчорашньої негоди в столиці. Фото: Київська служба порятунку 

Спеціалісти попереджають, що наразі негода в Києві все ще триває. Фахівці рекомендують уникати перебування поблизу дерев, а також намагатися не паркувати поруч автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей слід інформувати екстрені служби: 101 або 103.

Телефон КАРС "Київська служба порятунку": 044-430-37-13.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали. 

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