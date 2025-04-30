Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Киеве 30 апреля - фото

Акция на Майдане. Фото: Новини.LIVE

В среду, 30 апреля, в центре Киева родные военнопленных и пропавших без вести вышли на мирную акцию. Люди призывают власть ускорить поиски и обмены.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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На мирной акции в центре Киева семьи наших воинов поделились своими историями. Кто-то ждет брата семь месяцев из плена, а кто-то уже год не знает где ее сын.

"Мы хотим, чтобы наших родных искали быстрее", — говорят близкие пропавших без вести защитников.

Люди на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

Этой акцией они хотят привлечь внимание властей и мировых организаций к розыску пропавших и возвращению пленников.

"Мы не против власти. Мы за наших родных. Мы хотим, чтобы президент нас услышал. Мы хотим, чтобы президент услышал правду", — написано на плакате у одной из участниц акции.

Женщины держат плакаты. Фото: Новини.LIVE

Участницы акции. Фото: Новини.LIVE

Ранее украинские пограничники — операторы БпЛА — провели уникальную операцию по спасению пленных.

А представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов раскрыл детали обмена военнопленными, который состоялся накануне Пасхи, 19 апреля.