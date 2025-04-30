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У Києві рідні військовополонених провели акцію — відео

30 квітня 2025 20:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві 30 квітня — фото
Акція на Майдані. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У середу, 30 квітня, у центрі Києва рідні військовополонених і зниклих безвісти вийшли на мирну акції. Люди закликають владу пришвидшити пошуки та обміни.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція у Києві

На мирній акції у центрі Києва родини наших воїнів поділилися своїми історіями. Хтось чекає брата сім місяців з полону, а хтось уже рік не знає, де син.

"Ми хочемо, щоб наших рідних шукали швидше", — кажуть близькі зниклих безвісти захисників.

Акція у Києві полонені
Люди на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Цією акцією вони хочуть привернути увагу влади та світових організацій до розшуку зниклих та повернення бранців.

"Ми не проти влади. Ми за наших рідних. Ми хочемо, щоб президент нас почув. Ми хочемо, щоб президент почув правду", — написано на плакаті в однієї з учасниці акції.

Акція у Києві полонені
Жінки тримають плакати. Фото: Новини.LIVE
Акція у Києві полонені
Учасниці акції. Фото: Новини.LIVE

Раніше українські прикордонники — оператори БпЛА — провели унікальну операцію з порятунку полонених.

А представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі обміну військовополоненими, який відбувся напередодні Великодня, 19 квітня.

Київ мітинг акція військові полонені зниклі безвісти
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