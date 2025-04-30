Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві 30 квітня — фото

У Києві рідні військовополонених провели акцію — відео
У середу, 30 квітня, у центрі Києва рідні військовополонених і зниклих безвісти вийшли на мирну акції. Люди закликають владу пришвидшити пошуки та обміни.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція у Києві
На мирній акції у центрі Києва родини наших воїнів поділилися своїми історіями. Хтось чекає брата сім місяців з полону, а хтось уже рік не знає, де син.
"Ми хочемо, щоб наших рідних шукали швидше", — кажуть близькі зниклих безвісти захисників.
Цією акцією вони хочуть привернути увагу влади та світових організацій до розшуку зниклих та повернення бранців.
"Ми не проти влади. Ми за наших рідних. Ми хочемо, щоб президент нас почув. Ми хочемо, щоб президент почув правду", — написано на плакаті в однієї з учасниці акції.
Раніше українські прикордонники — оператори БпЛА — провели унікальну операцію з порятунку полонених.
А представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі обміну військовополоненими, який відбувся напередодні Великодня, 19 квітня.
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