Загрязнение воздуха в Киеве 25 ноября — город накрыла пыль

Загрязнение воздуха в Киеве. Фото: t.me/k_dvizh

В двух районах Киева 25 ноября зафиксировали загрязнение воздуха. Горожанам советуют не выходить лишний раз на улицы и пить много воды.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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Загрязнение воздуха в Киеве 25 ноября

В КМВА рассказали, что в Дарницком и Днепровском районах сегодня фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли). На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха — 39 (низкий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 48 (низкий уровень);

ул. Туровская, 28 — индекс качества 18 (низкий уровень загрязненности);

проспект Берестейский, 97 — индекс качества 31 (низкий уровень загрязненности).

ул. Китаевская, 22 — индекс качества 35 (низкий уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 — индекс качества 82 (высокий уровень);

Архитектора Вербицкого, 26 — индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

Качество воздуха в Киеве 25 ноября Фото: КМВА

"Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха", — пояснили в ведомстве.

Из-за ухудшения качества воздуха местным жителям столицы медики советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

отказаться от физической активности на открытом воздухе;

пить много воды.

Скриншот сообщения КМВА

Напомним, 18 ноября в столице Индии Нью-Дели зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха в этом году. Из-за этого в городе закрыли школы, приостановили строительство и запретили въезд некоторых транспортных средств в город.

Несколькими днями ранее, 8 ноября, о повышенном уровне загрязнения воздуха сообщали во Львове и области.