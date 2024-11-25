Забруднення повітря у Києві 25 листопада — місто накрив пил

Забруднення повітря у Києві. Фото: t.me/k_dvizh

У двох районах Києва 25 листопада зафіксували забруднення повітря. Містянам радять не виходити зайвий раз на вулиці та пити багато води.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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Забруднення повітря у Києві 25 листопада

У КМВА розповіли, що у Дарницькому та Дніпровському районах сьогодні фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу). На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 48 (низький рівень);

вул. Турівська, 28 — індекс якості 18 (низький рівень забрудненості);

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 ( низький рівень забрудненості).

вул. Китаївська, 22 — індекс якості 35 (низький рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 — індекс якості 82 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 — індекс якості повітря 77 (високий рівень).

Якість повітря у Києві 25 листопада. Фото: КМВА

"Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", — пояснили у відомстві.

Через погіршення якості повітря, місцевим жителям столиці медики радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 18 листопада у столиці Індії Нью-Делі зафіксували найвищий рівень забруднення повітря цього року. Через це в місті закрили школи, призупинили будівництво та заборонили в’їзд деяких транспортних засобів у місто.

Кілька днів раніше, 8 листопада, про підвищений рівень забруднення повітря повідомляли у Львові та області.