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У Києві різко погіршився стан повітря — яка ситуація в місті

25 листопада 2024 11:03
Карина Приходько - Редактор
Забруднення повітря у Києві 25 листопада — місто накрив пил
Забруднення повітря у Києві. Фото: t.me/k_dvizh
Карина Приходько - Редактор

У двох районах Києва 25 листопада зафіксували забруднення повітря. Містянам радять не виходити зайвий раз на вулиці та пити багато води.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

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Забруднення повітря у Києві 25 листопада

У КМВА розповіли, що у Дарницькому та Дніпровському районах сьогодні фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу). На київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20  загальний індекс якості повітря — 48 (низький рівень);
  • вул. Турівська, 28 — індекс якості 18 (низький рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 ( низький рівень забрудненості).
  • вул. Китаївська, 22 — індекс якості 35 (низький рівень забрудненості);
  • вул. Харківське шосе, 7/1 — індекс якості 82 (високий рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 — індекс якості повітря 77 (високий рівень).
забруднення повітря в Києві 25 листопада
Якість повітря у Києві 25 листопада. Фото: КМВА

"Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", — пояснили у відомстві. 

Через погіршення якості повітря, місцевим жителям столиці медики радять:

  • не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води.
забруднення повітря в Києві 25 листопада
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, 18 листопада у столиці Індії Нью-Делі зафіксували найвищий рівень забруднення повітря цього року. Через це в місті закрили школи, призупинили будівництво та заборонили в’їзд деяких транспортних засобів у місто.

Кілька днів раніше, 8 листопада, про підвищений рівень забруднення повітря повідомляли у Львові та області. 

Київ повітря КМДА екологія забруднення повітря

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