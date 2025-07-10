Погода в Киеве и области 11 июля - точный прогноз от Укргидрометцентра

В Киеве резко похолодает — прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 11 июля, ночью будет прохладной. Днем стоит ожидать приятное тепло и переменную облачность.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 11 июля
По прогнозам синоптиков, на Киевщине и в столице сохранится преимущественно сухая и теплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается.
Ветер — западного направления, по области местами юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +14...+19 °C, днем воздух прогреется до +24...+29 °C.
В Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +15...+17 °C, днем ожидается +25...+27°C.
Ранее мы сообщали, что город Луцк 10 июля затопили сильные ливни. Непогода парализовала город.
Также мы писали, что после интенсивных дождей Львов оказался под угрозой масштабных подтоплений.
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