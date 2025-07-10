Погода в Киеве и области 11 июля - точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщины прогуливаются в парке. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 11 июля, ночью будет прохладной. Днем стоит ожидать приятное тепло и переменную облачность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 11 июля

По прогнозам синоптиков, на Киевщине и в столице сохранится преимущественно сухая и теплая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается.

Ветер — западного направления, по области местами юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +14...+19 °C, днем воздух прогреется до +24...+29 °C.

В Киеве ночная температура будет колебаться в пределах +15...+17 °C, днем ожидается +25...+27°C.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ранее мы сообщали, что город Луцк 10 июля затопили сильные ливни. Непогода парализовала город.

Также мы писали, что после интенсивных дождей Львов оказался под угрозой масштабных подтоплений.