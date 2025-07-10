Погода у Києві та області 11 липня — точний прогноз від Укргідрометцентру

У Києві різко похолоднішає — прогноз погоди на завтра
Погода у Києві та області завтра, 11 липня, вночі буде прохолодною. Вдень варто очікувати на приємне тепло і мінливу хмарність.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та області 11 липня
За прогнозами синоптиків, на Київщині та в столиці збережеться переважно суха та тепла погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується.
Вітер — західного напрямку, по області місцями південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме +14…+19 °C, вдень повітря прогріється до +24…+29 °C.
У Києві нічна температура коливатиметься в межах +15…+17 °C, вдень очікується +25…+27°C.
Раніше ми повідомляли, що місто Луцьк 10 липня затопили сильні зливи. Негода паралізувала місто.
Також ми писали, що після інтенсивних дощів Львів опинився під загрозою масштабних підтоплень.
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