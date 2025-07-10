Погода у Києві та області 11 липня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінки прогулюються у парку. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 11 липня, вночі буде прохолодною. Вдень варто очікувати на приємне тепло і мінливу хмарність.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 11 липня

За прогнозами синоптиків, на Київщині та в столиці збережеться переважно суха та тепла погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується.

Вітер — західного напрямку, по області місцями південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +14…+19 °C, вдень повітря прогріється до +24…+29 °C.

У Києві нічна температура коливатиметься в межах +15…+17 °C, вдень очікується +25…+27°C.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Раніше ми повідомляли, що місто Луцьк 10 липня затопили сильні зливи. Негода паралізувала місто.

Також ми писали, що після інтенсивних дощів Львів опинився під загрозою масштабних підтоплень.