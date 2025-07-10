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Головна Київ У Києві різко похолоднішає — прогноз погоди на завтра

У Києві різко похолоднішає — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 16:23
Погода у Києві та області 11 липня — точний прогноз від Укргідрометцентру
Жінки прогулюються у парку. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 11 липня, вночі буде прохолодною. Вдень варто очікувати на приємне тепло і мінливу хмарність.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 11 липня

За прогнозами синоптиків, на Київщині та в столиці збережеться переважно суха та тепла погода. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується.

Вітер — західного напрямку, по області місцями південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +14…+19 °C, вдень повітря прогріється до +24…+29 °C.

У Києві нічна температура коливатиметься в межах +15…+17 °C, вдень очікується +25…+27°C.

Погода у Києві
Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Раніше ми повідомляли, що місто Луцьк 10 липня затопили сильні зливи. Негода паралізувала місто.

Також ми писали, що після інтенсивних дощів Львів опинився під загрозою масштабних підтоплень.

погода Київ Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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