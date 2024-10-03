В Киеве загорелся детский сад.

Здание, которое загорелось в Киеве. Фото: скриншот

В Шевченковском районе Киева сильный пожар. Сообщают о возгорании заброшенного детского сада. Официальной информации пока нет.

Об этом сообщают местные паблики.

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В Киеве в Шевченковском районе произошел сильный пожар в заброшенном детском саду. На данный момент информации о причинах возгорания нет.

Напомним, в Харьковской области произошел масштабный пожар, в результате которого сгорел целый поселок. В результате возгорания есть погибшие.

Ранее мы писали, что в Харькове загорелся масштабный пожар в Основянском районе. Дым виден в нескольких километрах.