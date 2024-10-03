У Києві загорівся дитячий садок — відео

У Києві розгорілася масштабна пожежа в дитсадку — соцмережі публікують відео
3 жовтня 2024 23:22
Будівля, яка загорілася у Києві. Фото: скриншот
У Шевченківському районі Києва сильна пожежа. Повідомляють про загоряння закинутого дитячого садочка. Офіційної інформації наразі немає.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
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У Києві в Шевченківському районі сталася сильна пожежа в закинутому дитячому садочку. Наразі інформації про причини загоряння немає.
Нагадаємо, у Харківській області сталася масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло ціле селище. Внаслідок загоряння є загиблі.
Раніше ми писали, що у Харкові спалахнула масштабна пожежа в Основʼянському районі. Дим видно за кілька кілометрів.
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