В Киеве развернули блокпосты — с чем это связано

Развертывание блокпостов в Киеве. Фото: t.me/VA_Kyiv

В Киеве с 25 по 28 декабря будут проводить учения в разных районах города. В связи с этим в столице развернули блокпосты, чтобы отработать проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Развертывание блокпостов в Киеве

Как известно, с 25 по 28 декабря группировки сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы.

"Эти учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", — говорится в сообщении.

Военные во время учений на блокпосте в Киеве. Фото: t.me/VA_Kyiv

В КМВА объяснили, что подобные учения имеют цель — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным — это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают ради вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а за результатами штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки", — подчеркнули в ведомстве.

Сообщение КМВА в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, 17 декабря стало известно, что в Обуховском районе Киева установили блокпосты, где работники ТЦК будут проверять документы, выдавать повестки и задерживать нарушителей военного учета.

Кроме того, 24 декабря командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак анонсировал установку блокпостов в каждом городе и усиление мобилизации в Украине.