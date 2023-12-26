У Києві розгорнули блокпости — з чим це пов'язано

Розгортання блокпостів у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv

У Києві з 25 по 28 грудня проводитимуть навчання в різних районах міста. У зв'язку з цим у столиці розгорнули блокпости, аби відпрацювати перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Розгортання блокпостів у Києві

Як відомо, з 25 по 28 грудня угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці.

"Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпоста, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи", — йдеться у повідомленні.

Військові під час навчань на блокпості у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv

У КМВА пояснили, що такі навчання мають на меті — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним — то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки", — підкреслили у відомстві.

Допис КМВА у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що в Обухівському районі Києва встановили блокпости, де працівники ТЦК перевірятимуть документи, видаватимуть повістки та затримуватимуть порушників військового обліку.

Окрім того, 24 грудня командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак анонсував встановлення блокпостів у кожному місті та посилення мобілізації в Україні.