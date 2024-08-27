В Киеве начался Форум с участием главного руководства Украины - что обсудят

Форум. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 27 августа, начался форум с участием руководителей государственных институций. Он должен завершиться пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Темой обсуждения на Форуме стала война и шаги Украины по пути к справедливому миру. На мероприятии выступит руководство страны, в частности, запланировано участие:

Премьер-министра Дениса Шмыгаля;

Министра обороны Рустема Умерова;

Генерального прокурора Андрея Костина;

Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;

Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в онлайн-режиме;

Известно, что закончится все пресс-конференцией Президента Владимира Зеленского.

Форум. Фото: Новини.LIVE

Форум. Фото: Новини.LIVE

Форум. Фото: Новини.LIVE

В то же время, участие Главного Управления разведки и Службы безопасности Украины не предусмотрено.