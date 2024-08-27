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В Киеве начался Форум с участием руководства страны — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

27 августа 2024 11:15
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве начался Форум с участием главного руководства Украины - что обсудят
Форум. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве во вторник, 27 августа, начался форум с участием руководителей государственных институций. Он должен завершиться пресс-конференцией Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Темой обсуждения на Форуме стала война и шаги Украины по пути к справедливому миру. На мероприятии выступит руководство страны, в частности, запланировано участие:

  • Премьер-министра Дениса Шмыгаля;
  • Министра обороны Рустема Умерова;
  • Генерального прокурора Андрея Костина;
  • Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;
  • Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в онлайн-режиме;

Известно, что закончится все пресс-конференцией Президента Владимира Зеленского.

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Форум. Фото: Новини.LIVE
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Форум. Фото: Новини.LIVE
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Форум. Фото: Новини.LIVE

В то же время, участие Главного Управления разведки и Службы безопасности Украины не предусмотрено.

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